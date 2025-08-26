Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần từ chiều ngày sơ duyệt diễu binh 27/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 27 và ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trên địa bàn thành phố Hà Nội, do tác động của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5), đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Để đảm bảo an toàn trong mưa ngập, dông, sét, người dân cần di chuyển chậm, đi đúng làn, không chen lấn, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển hoặc đèn tín hiệu giao thông; chủ động bật đèn xe để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều; không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông./.

