Thái Nguyên khẩn trương sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi ứng phó mùa mưa lũ

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, trong năm thường xuyên có mưa lớn kéo dài, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Một trong những công trình trọng điểm đang được tu sửa là hồ Bản Chang tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một hồ thủy lợi lớn, qua nhiều năm khai thác sử dụng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng với các sự cố như rò rỉ nước qua thân đập và hỏng van xả nước.

Dự án cải tạo hồ Bản Chang được triển khai từ tháng 4/2025, với các hạng mục chính gồm xây mới sân tiêu năng, tràn xả lũ và hệ thống giao thông phụ trợ. Mặc dù thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng không nhỏ, nhà thầu vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc vào cuối năm nay.

Ngoài hồ Bản Chang, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí 133 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương để sửa chữa, nâng cấp 5 hồ chứa tại các xã phía Bắc, bao gồm Nà Quanh, Nà Lẹng, Nà Kiến, Pác Nghiên và Bản Chang. Hiện nay, cả tỉnh đang triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa 11 hồ đập.

Bên cạnh các dự án xây dựng lớn, ngành thủy lợi cũng đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, bảo dưỡng các hồ chứa đang vận hành. Với các hồ chứa đang vận hành, các đơn vị quản lý đã rà soát và có biện pháp xử lý kịp thời những điểm xung yếu trong mùa mưa lũ.

Tại các xã phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn hiện đang quản lý 263 công trình thủy lợi, trong đó có 30 hồ chứa đã hoàn thành việc rà soát, phân loại mức độ an toàn của các công trình.

Ông Bế Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty, cho biết khi có mưa lũ, công ty sẽ phân công nhân viên túc trực 24/24, đặc biệt tại các hồ, đập lớn. Các hư hỏng nhỏ như sạt lở, bong tróc kênh mương cũng được sửa chữa kịp thời để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và an toàn cho công trình...

Việc chủ động và khẩn trương sửa chữa hồ đập không chỉ giảm thiểu nguy cơ vỡ đập trong mùa mưa bão mà còn góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân khu vực hạ lưu. Đây là những công trình quan trọng, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn./.

