An Giang siết quản lý, cập nhật đầy đủ dữ liệu 100% tàu cá theo quy định

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai các chỉ đạo, cũng như kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Công tác này có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống IUU, nhất là chú trọng xử lý vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài, khởi tố, truy tố, xét xử nhiều trường hợp vi phạm, có tính răn đe.

Tỉnh huy động nhiều nguồn lực, thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhóm tàu không đủ điều kiện khai thác, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt trên biển.

Ngành chức năng tỉnh quản lý chặt chẽ tàu cá khai thác trên ngư trường, đảm bảo 100% tàu cá được cập nhật lên dữ liệu Quốc gia Vnfishbase; 100% tàu cá lắp đặt thiết bị VMS theo quy định.

Ngành chức năng phối hợp với các xã, phường và đặc khu có biển tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản; thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm chung tay bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển...

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 51 vụ án hình sự liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 43 vụ, tạm đình chỉ 4 vụ, đình chỉ 1 vụ và đang điều tra 3 vụ án.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong số các vụ án trên có 17 vụ với 29 bị can vi phạm vùng biển nước ngoài; 5 vụ/5 bị can liên quan vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là thủy sản, chiếm đoạt tài sản… Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 29 vụ án hình sự về các hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh An Giang thông tin, việc đưa ra xét xử công khai những vụ án hình sự về vi phạm IUU, với các bản án nghiêm minh mang tính răn đe mạnh, giáo dục để giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý, từ đó hạn chế tình trạng cố tình vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, vi phạm quy định về VMS…

Tàu cá của ngư dân trên vùng biển Hà Tiên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Việc này cũng góp phần phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tăng cường quản lý tàu cá tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái biển, khôi phục duy trì nguồn lợi thủy sản trên ngư trường cho ngư dân.

Trong năm 2024-2025, các ngành chức năng tỉnh đã xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 20 tàu cá, với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Tuần đầu tháng 12/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1988, trú tại khóm 3, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau), là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu KG-90752-TS, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Qua điều tra, Nguyễn Thanh Duy cùng 3 thuyền viên khác đã bàn bạc, thống nhất điều khiển tàu cá sang vùng biển Thái Lan để đánh bắt hải sản.

Tháng 1/2024, sau khi làm thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng Kênh dài, xã Tây Yên (An Giang), điều khiển tàu đến vùng biển Thái Lan đánh bắt hải sản (cách đất liền tỉnh Songkhla, Thái Lan khoảng 5 hải lý).

Đến ngày 17/1/2024, Hải quân Thái Lan tuần tra phát hiện, bắt giữ Duy cùng các thuyền viên và đến tháng 9/2024 được trao trả về Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

