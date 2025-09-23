Ảnh hưởng bão số 9, Bắc Biển Đông gió vẫn duy trì cấp siêu bão, biển động dữ dội

Nhận định về diễn biến bão số 9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão), sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4 giờ ngày 24/9, bão trên trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 16- 17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 4 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ tủi ro thiên tai cấp 4; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 26/9, bão trên khu vực Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sángvà đêm 23/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 23/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và tối 23/9, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đêm 22/9 và sáng sớm 23/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/9 đến 3 giờ ngày 23/9 có nơi trên 90mm như: trạm Xà Dề Phìn (Lai Châu) 114,2mm, trạm Lùng Vai (Lào Cai) 96,6mm, trạm Hiền Chung (Thanh Hóa) 127mm, trạm thôn 9-Ia Tơi (Quảng Ngãi) 98,4mm, trạm Krông Na (Đắk Lắk) 94,6mm,...

Nhiều vùng biển gió giật mạnh. sóng cao

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ở đặc khu Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 8.

Sẵn sàng ứng phó với bão trên Biển Đông. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Dự báo, ngày và đêm 23/9, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Từ Đắk Lắk đến TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/9, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 24/9: Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Đắk Lắk đến TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 3- 5m, biển động mạnh.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng ven biển khu vực từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp 3,

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn./.

