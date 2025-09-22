Quảng Ninh: Các đồn Biên phòng tại Cô Tô dốc sức phòng chống bão số 9

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 9 có tên quốc tế là Ragasa, các đồn Biên phòng tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và phương tiện.

Theo thông tin từ Trung tá Vũ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần, đơn vị đã khẩn trương cử 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn thôn Trần để hỗ trợ người dân. Các cán bộ, chiến sỹ đã giúp chằng buộc 5 lồng bè nuôi trồng thủy sản; đồng thời kêu gọi và hướng dẫn 16 phương tiện với 37 ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại Đồn Biên phòng Thanh Lân, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an và Tổ công tác đặc khu Cô Tô để tuyên truyền, vận động ngư dân. Trong hai ngày 21 và 22/9/2025, Đồn Biên phòng Thanh Lân đã huy động 2 lượt xuồng cao tốc cùng 10 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp kêu gọi được 191 phương tiện tàu, xuồng, lồng bè vào nơi trú bão an toàn. Hiện tại, Tổ công tác vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động 14 phương tiện còn lại để đảm bảo tất cả các tàu thuyền đều được an toàn trước bão.

Các địa phương ven biển, đặc biệt là Cô Tô, Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái... đang gấp rút kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý cảng, bến bãi, khu du lịch, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển phải khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ diễn biến của bão và chủ động các biện pháp phòng tránh. Các lực lượng chức năng, bao gồm Biên phòng, Công an, Quân đội... được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để ứng cứu, sơ tán người dân khi cần thiết./.

Phòng chống bão số 9: Bộ GD-ĐT yêu cầu sẵn sàng phương án học trực tuyến Các địa phương lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, đồng thời sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.