Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không

Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) đã triển khai họp khẩn cấp ngay trong chiều nay (ngày 22/9) nhằm ứng phó với siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) đang di chuyển trên biển Đông

Lãnh đạo VATM nhìn nhận, siêu bão Ragasa được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2025 từng ghi nhận trên Biển Đông, với sức gió lên đến 270km/h, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của Tổng công ty.

“Siêu bão Ragasa duy trì trong ít nhất hai ngày tới trên Biển Đông, với phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rộng từ vĩ tuyến 18 trở ra phía Bắc và nguy cơ dông lốc ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300-400km, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các Phân khu kiểm soát không lưu (ACC) Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng như các sân bay miền Bắc và miền Trung,” lãnh đạo VATM đánh giá.

Phía Trung tâm Khí tượng hàng không trình bày các kịch bản dự báo, hướng di chuyển của bão, đồng thời nhận định rằng nếu bão chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ ảnh hưởng đến các sân bay sẽ giảm bớt. Các cơ quan, đơn vị khác báo cáo đã chủ động rà soát dữ liệu điều hành bay, sẵn sàng điều chỉnh hướng bay để tránh bão, cùng các biện pháp chuẩn bị khác nhằm hỗ trợ công tác phòng chống siêu bão.

VATM yêu cầu các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị toàn hệ thống kích hoạt ngay các phương án ứng phó bão/áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, các đơn vị cần phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên ứng trực 24/24, thực hiện các biện pháp tại chỗ theo nguyên tắc “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); sẵn sàng bố trí lực lượng trực ca/kíp và đảm bảo hậu cần đầy đủ.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Công điện chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không./.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão có tên quốc tế là Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Khoảng tối nay (ngày 22/9) bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9 trên biển Đông trong năm 2025). Sau khi vào biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9 trên biển Đông (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa biển Đông.

