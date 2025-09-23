Bộ Y tế: Đảm bảo cấp cứu, điều trị cho người dân trong siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Bộ Y tế thông tin Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão Ragasa.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa; Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Bộ Y tế nhấn mạnh, trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ sở y tế triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Các đơn vị có liên quan đồng thời tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm sau bão, lũ; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ./.

Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam đã kích hoạt ngay các phương án ứng phó với siêu bão Ragasa đang di chuyển trên biển Đông và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều hành bay.