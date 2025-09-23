Cảnh báo tránh chủ quan, bị động trong phòng chống bão số 9

Nhằm ứng phó với bão số 9 (Ragasa), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo để tránh tư tưởng chủ quan, bị động khi có sự cố để xảy ra các thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên, tính đến 10 giờ ngày 23/9, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.063 tàu, thuyền với 3.022 lao động; trong đó có 272 phương tiện với 805 lao động đang hoạt động ven biển Hưng Yên. Số tàu, thuyền còn lại hiện đang neo đậu tại các bến trong và ngoài tỉnh.

Hiện tất cả các phương tiện trên đều duy trì liên lạc với gia đình và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Toàn tỉnh hiện có 1.025 chòi canh ngao với 969 lao động; 2.190 lồng nuôi trồng thủy sản với 15 lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 97.500ha lúa, trong đó diện tích lúa trỗ được khoảng 85.000ha.

Đối với cây rau màu, các địa phương đang gieo trồng cây vụ Đông các loại, đến nay diện tích gieo trồng được khoảng 3.500ha; diện tích thu hoạch vụ hè thu cơ bản xong.

Đối với công tác tiêu úng, các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở các cống dưới đê, vận hành công trình thủy lợi hạ thấp mực nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê; các trọng điểm đã có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ,” sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp với các xã ven biển và các cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu; quản lý, theo dõi chặt chẽ các tàu, thuyền, các phương tiện hoạt động trên biển tại các khu neo đậu.

Ủy ban Nhân dân các xã khu vực ven biển, cửa sông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông.

Các công việc này phải hoàn thành trước 22 giờ ngày 24/9.

Vị trí tâm bão và đường đi dự kiến của bão số 9 hồi 13 giờ ngày 23/9. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát phương án di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng di dời các hộ dân vào nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào; khẩn trương chằng chống nhà cửa, nhà máy, kho tàng, trường học, bệnh viện, bến cảng, biển hiệu và các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở trên sông, ven biển (đặc biệt ở các xã ven biển); cắt tỉa cành cây lớn để đảm bảo an toàn; triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình hạ tầng, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Ngoài ra, các địa phương tăng cường kiểm tra công trình đê điều, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu; các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, nhà xưởng, hạ tầng; triệt để tiêu nước, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu khi có yêu cầu.

Do ảnh hưởng của bão số 9 (Ragasa), vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên từ đêm 24/9 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Trên đất liền, các khu vực trong tỉnh từ sáng ngày 25/9 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Từ ngày 25 đến hết ngày 27/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200mm. Cần đề phòng có mưa dông và lốc, sét do hoàn lưu trước bão gây ra.

Còn tại Quảng Trị, để ứng phó bão số 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động phương án ứng phó.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ, các đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc ra khơi tại các cửa biển, bến cá; kiên quyết không để tàu thuyền ra khơi khi bão có nguy cơ ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, ven sông suối, khu đô thị, thấp trũng, công trình thi công dở dang để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đập, chủ đầu tư triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các công trình đang thi công.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn; trong đó, tổng dung tích hồ chứa Thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi quản lý đạt khoảng 67,67% so với dung tích thiết kế. Các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Song song đó, xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập, phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.577 phương tiện với trên 23.232 lao động. Đến thời điểm 15 giờ ngày 22/9 có 7.382 phương tiện với trên 18.741 lao động neo đậu tại bến; còn 1.195 phương tiện với trên 4.490 lao động đang hoạt động trên biển. Hiện các phương tiện đã nắm được thông tin về bão.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 3.000ha lúa đang ở giai đoạn chín sắp thu hoạch; gần 300ha ngô, trên 20.000ha sắn, hơn 2.500ha rau đậu các loại, hơn 3.700ha càphê đang ở giai đoạn phát triển, thu hoạch; hơn 2.500ha rau đậu các loại đang ở giai đoạn phát triển thân lá; hơn 3.100ha hồ tiêu giai đoạn phân hóa mầm hoa, trên 30.000ha cao su giai đoạn khai thác mủ và 10.700ha cây ăn quả đang ở giai đoạn phát triển quả, thu hoạch...

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương chỉ đạo người dân khẩn trương bảo vệ, thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" đối với cây lương thực, hoa màu và nuôi trồng thủy sản; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp./.

