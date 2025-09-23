Đặc khu hành chính Hong Kong khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã gấp rút chuẩn bị trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ, với cảnh báo từ giới chức rằng đây có thể là mối đe dọa nghiêm trọng, tương đương một số cơn bão mạnh nhất trong lịch sử gần đây của thành phố này.

Theo Cơ quan khí tượng Hong Kong, Ragasa di chuyển qua Biển Đông trong sáng 23/9, với sức gió duy trì tối đa ở tâm bão lên tới 220 km/h, sau khi trước đó đã gây thiệt hại một phần Philippines.

Trung tâm tài chính hàng đầu châu Á này dự kiến sẽ phải hứng chịu gián đoạn và thiệt hại lớn từ cơn bão Ragasa, trong khi thành phố công nghệ lân cận Thâm Quyến đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.

Ông Eric Chan, quan chức của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ngày 22/9 cho biết: “Ragasa sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hong Kong, có thể ngang bằng bão Hato năm 2017 và bão Mangkhut năm 2018.” Hai siêu bão này từng gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho “xứ Cảng Thơm.”

Cơ quan quản lý sân bay thông báo sân bay Hong Kong vẫn mở cửa, nhưng hoạt động hàng không sẽ “bị gián đoạn đáng kể” từ 18 giờ ngày 23/9 đến hôm sau. Dự kiến có hơn 500 chuyến bay của Cathay Pacific bị hủy.

Đài Khí tượng Hong Kong cho biết sẽ phát cảnh báo bão cấp 8 (T8) vào 14 giờ 20 phút ngày 23/9 – mức cảnh báo cao thứ ba – đồng nghĩa với việc hầu hết cơ sở kinh doanh và dịch vụ giao thông ngừng hoạt động.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, Ragasa – có tên gọi từ tiếng Philippines mang nghĩa “chuyển động nhanh” - sẽ tiến sát Hong Kong và Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) vào sáng 24/9.

Trước giờ bão đổ bộ, cư dân Hong Kong đổ xô đi mua sắm, khiến kệ hàng tại siêu thị trống rỗng, đặc biệt là thực phẩm tươi, rau củ và bánh mì. Các trường học cũng sẽ đóng cửa trong hai ngày 23-24/9, còn Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong hủy giải đua ngựa hôm 24/9.

Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong – vốn mới thay đổi quy định để duy trì giao dịch ngay trong bão - cho biết đang “theo dõi sát tình hình”. Nhà chức trách cũng khuyến cáo cư dân vùng trũng cảnh giác với nguy cơ ngập lụt, đồng thời mở 46 điểm trú ẩn tạm thời.

Trong khi đó, người dân tại Thâm Quyến cũng vội vã tích trữ thực phẩm và hàng hóa thiết yếu để phòng chống bão. Cơ quan đường sắt Quảng Châu thông báo sẽ dừng toàn bộ dịch vụ tàu vào ngày 24/9.

Các nhà khoa học cảnh báo bão ngày càng mạnh hơn khi Trái đất ấm lên bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Trước đó, Philippines đã sơ tán hơn 10.000 người và cho đóng cửa trường học, cơ quan chính phủ để ứng phó siêu bão./.

Siêu bão Ragasa đe dọa hàng triệu người dân Trung Quốc Với sức gió giật trên 260km/h, siêu bão Ragasa buộc nhiều địa phương Trung Quốc triển khai biện pháp khẩn cấp từ đóng cửa trường học, sơ tán dân cư đến hủy hơn 700 chuyến bay.