Ứng phó bão số 9: Hà Tĩnh siết chặt an toàn du lịch, kiên quyết sơ tán du khách

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ban hành công điện số 41/CĐ-Ủy ban Nhân dân về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị dừng mọi cuộc họp chưa cấp thiết từ ngày 24/9 để tập trung toàn lực cho công tác phòng chống bão. Các cơ quan chức năng duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo ứng phó.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải bám sát cơ sở, chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan.

Các đơn vị Biên phòng, quân đội, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và các địa phương ven biển đã khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động. Ngư dân được thông tin kịp thời về hướng di chuyển của bão, đồng thời kêu gọi và hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ có quyết định cấm biển khi cần thiết để ngăn chặn mọi rủi ro, khi ngư dân tham gia ngư trường lúc gió to, sóng lớn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng để ứng phó với các tình huống xấu nhất trên biển.

Hiện tại, các địa phương vùng ven biển, và các vùng xung yếu triển khai công tác phòng chống bão một cách chủ động và đồng bộ với phương án “bốn tại chỗ.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường được giao nhiệm vụ cảnh báo và sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm như tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Các địa phương có kế hoạch hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản và bảo vệ các cơ sở chăn nuôi, thủy sản. Các công trình công cộng, trụ sở, kho tàng và đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, lưới điện cũng được gia cố cẩn thận.

Việc kiểm soát an toàn tại các khu du lịch, bãi tắm được siết chặt, tuyệt đối không cho du khách và người dân ở lại trong thời gian bão đổ bộ.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Công điện yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều đã tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án bảo vệ công trình trọng điểm, nhất là những tuyến đê xung yếu đã bị hư hỏng sau các cơn bão trước đó như đê Hội Thống, đê Tả Nghèn và đê Hữu Phủ./.

