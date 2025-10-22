Bản tin 24h của Báo Điện tử VietnamPlus có những nội dung chính sau:
KHẨN: Cảnh báo sóng cao 7m, dự báo gió bão Fengshen tàn khốc giật cấp 12.
Tây Ninh khống chế tài xế xe tải “ngáo đá”.
Biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tránh trú bão.
Đà Nẵng “Vá” khẩn cấp bờ biển Hội An.
Huế chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lũ.
Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa lớn và bão số 12.
18 giờ hôm nay mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.
Đồng Nai khắc phục hậu quả lốc xoáy./.
Bão số 12 áp sát đất liền, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to
Khoảng từ trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).