KHẨN: Cảnh báo sóng cao 7m, dự báo gió bão Fengshen tàn khốc giật cấp 12

Dự báo ngày 23/10, gió duy trì cấp 6–8, giật cấp 9, sau đó giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng khu vực phía Tây Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cấp 3.

Việt Anh
Bản tin 24h của Báo Điện tử VietnamPlus có những nội dung chính sau:

KHẨN: Cảnh báo sóng cao 7m, dự báo gió bão Fengshen tàn khốc giật cấp 12.

Tây Ninh khống chế tài xế xe tải “ngáo đá”.

Biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tránh trú bão.

Đà Nẵng “Vá” khẩn cấp bờ biển Hội An.

Huế chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lũ.

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa lớn và bão số 12.

18 giờ hôm nay mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.

Đồng Nai khắc phục hậu quả lốc xoáy./.

