Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão số 10

Chiều 23/9, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo ngày 24/9 có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông (trở thành bão số 10 năm 2025).

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện tại các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán.

Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc; tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi).

Theo nhận định của Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam: Khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Cục Khí tượng Thủy văn đang tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông./.

Siêu bão RAGASA đã đi vào Biển Đông, dự báo tối 24/9 sẽ suy yếu dần Dự báo đến 22 giờ ngày 24/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần.