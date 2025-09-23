Môi trường

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão số 10

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện phía Đông của Philippines có thể trở thành bão số 10, dự kiến di chuyển vào Biển Đông từ ngày 27/9, xác suất ảnh hưởng cao đến các tỉnh Trung Bộ Việt Nam.

Thắng Trung
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Khí tượng thủy văn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục Khí tượng thủy văn)

Chiều 23/9, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo ngày 24/9 có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào Biển Đông (trở thành bão số 10 năm 2025).

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện tại các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán.

Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc; tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi).

Theo nhận định của Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam: Khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Cục Khí tượng Thủy văn đang tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão số 10 #áp thấp nhiệt đới #Philippines #Biển Đông #dự báo thời tiết #bão miền Trung
Theo dõi VietnamPlus

Bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vị trí tâm bão Ragasa và đường đi dự báo của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trung Quốc căng mình ứng phó siêu bão Ragasa

Dự báo, siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ bờ biển miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9 với cường độ mạnh hoặc ở cấp siêu bão, gây ra gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn tại Chu Hải.