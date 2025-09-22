Siêu bão RAGASA đã đi vào Biển Đông, dự báo tối 24/9 sẽ suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 22/9, siêu bão RAGASA đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Cụ thể, hồi 22 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 22 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 22 giờ ngày 24/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13, giật trên cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 -25 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Phó Giáo sư Tiến sĩ , Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn./.

