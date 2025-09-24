Ứng phó bão số 9: Ninh Bình cấm biển, Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa

Bão số 9 đang tiến gần đất liền với sức gió mạnh, mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thiệt hại. Để bảo đảm an toàn cho người dân và sản xuất, nhiều tỉnh, thành đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Ninh Bình: Cấm biển từ trưa 24/9, sẵn sàng sơ tán dân vùng xung yếu

Sáng 24/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phát đi công điện số 11/CĐ-UBND để triển khai các công tác ứng phó bão. Trong đó, tỉnh thực hiện cấm biển từ 12h00 ngày 24/9 và tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh có liên quan.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc biệt là các xã ven biển không được lơ là, chủ quan; tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, ven biển và trong đất liền.

Đồng thời, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng” rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, trong đó đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển (như tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh; đê biển Bình Minh III, IV).

Tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc từ 18h00 ngày 24/9/2025 đến khi bão tan.

Các xã ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển từ 12h00 ngày 24/9/2025; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18h00 ngày 24/9/2025; quyết định triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển, khu vực dân cư sinh sống, hoạt động tại các bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn đến nơi tránh trú an toàn xong trước 18h00 ngày 24/9/2025.

Đắk Lắk: Gấp rút thu hoạch lúa để giảm thiệt hại

Ứng phó với bão số 9, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

(Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk vụ Hè Thu gieo sạ hơn 24.500ha lúa. Nhiều diện tích đến nay đang trong kỳ thu hoạch nhưng do có mưa lớn khiến lúa bị ngã đổ.

Bà con nông dân đang huy động nhân lực, phương tiện để khẩn trương thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trong việc phơi sấy, bảo quản lúa sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền 14 xã, phường ven biển rà soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền, lao động đang hoạt động trên biển và tại các khu neo đậu.

Các địa phương duy trì quân số trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… Người dân ở các vùng nuôi trồng thủy sản như Xuân Đài, Cù Mông, Hòn Yến, Vũng Rô,… được khuyến cáo không ở lại trông coi trên lồng bè khi bão đổ bộ; chủ động di dời vào bờ, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Thống kê cho thấy toàn tỉnh hiện có 2.993 tàu cá với 12.540 lao động. Trong đó, đang hoạt động trên biển là 609 tàu với 3.222 lao động, tập trung chủ yếu ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Thành phố Hồ Chí Minh (512 tàu/2.608 lao động), vùng biển Đồng Tháp-An Giang (20 tàu/128 lao động) và vùng biển quần đảo Trường Sa (77 tàu/486 lao động).

Các tàu thuyền đã được thông tin về dự báo hướng đi, sức gió… của bão để ngư dân chủ động phòng tránh, không di chuyển vào vùng nguy hiểm./.

Bão Ragasa đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông và giảm cấp, không còn là siêu bão Sáng 24/9, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão Fagasa - bão số 9 - đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).