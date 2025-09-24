Ragasa có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, hôm nay (24/9), bão Ragasa - cơn bão thứ 18 trong năm tại Trung Quốc - sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông nước này. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc sẽ có mưa rất lớn. Trong đó, ngày 24/9 là thời điểm xảy ra mưa bão lớn nhất, một số khu vực ở Quảng Đông có thể có mưa như trút nước. Sau đó, sang ngày 25/9, vùng trọng điểm mưa lớn sẽ chuyển sang Quảng Tây và các khu vực khác.

Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các thảm họa thứ cấp khác nhau có thể do mưa lớn gây ra. Đồng thời, hãy cảnh giác với khả năng nước dâng do bão kết hợp với thủy triều có thể gây ra hiện tượng nước biển chảy ngược ở các khu vực ven biển.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc, lúc 5 giờ sáng ngày 24/9, tâm bão Ragasa nằm ở vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách thành phố Dương Giang (Yangjiang), tỉnh Quảng Đông khoảng 255 km về phía Đông Nam.

Bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Thái Sơn (Taishan) đến Trạm Giang (Zhanjiang), tỉnh Quảng Đông vào buổi chiều hoặc tối ngày 24/9. Khi đổ bộ, bão có thể đạt cường độ bão hoặc bão mạnh, và sau khi đổ bộ, cường độ bão sẽ suy yếu dần.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông tin mới nhất từ Trung tâm ứng phó thiên tai Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tính đến 6 giờ ngày 24/9, bão Ragasa đã khiến 14 người thiệt mạng, nhiều người mất tích, 18 người bị thương và hàng trăm người bị mắc kẹt và đang chờ cứu hộ trên hòn đảo này.

Ngoài ra, bão Ragasa cũng đã khiến 14.017 hộ gia đình tại Đài Loan bị mất điện, 4.378 hộ gia đình bị mất nước.

Hiện tại, Đài Loan có 51 khu vực bị ngập lụt, 46 khu vực vẫn chưa rút nước, chủ yếu ở xã Quang Phục và thị trấn Phượng Lâm thuộc huyện Hoa Liên.

Cơ quan khí tượng Đài Loan ngày 24/9 tiếp tục ban hành báo cáo đặc biệt về mưa bão. Dự báo sẽ có mưa to cục bộ hoặc mưa rất to tại nhiều huyện và thành phố trên hòn đảo này./.

Trung Quốc: Hong Kong và Macau nâng cảnh báo siêu bão Ragasa lên mức cao nhất Đài quan sát Hong Kong cho biết thời tiết xấu đi nhanh chóng chỉ sau 1 đêm, gió mạnh và mưa lớn khiến mực nước dọc bờ biển dâng cao từ 2-3 m, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa.