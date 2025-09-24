Trung Quốc: Hong Kong và Macau nâng cảnh báo siêu bão Ragasa lên mức cao nhất

Những cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đang trút xuống Hong Kong (Trung Quốc) khi siêu bão Ragasa tấn công hòn đảo này.

Vào lúc 2h40 (giờ địa phương, tức 3h40 theo giờ Việt Nam), chính quyền Hong Kong đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất - cấp 10.

Đài quan sát Hong Kong cho biết thời tiết xấu đi nhanh chóng chỉ sau 1 đêm, gió mạnh và mưa lớn khiến mực nước dọc bờ biển dâng cao từ 2-3 m, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa. Do hoàn lưu rộng, sức gió mạnh của bão dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Nam Hong Kong vào sáng cùng ngày.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác, đề phòng gió giật nguy hiểm. Tính đến 6h sáng, Hong Kong ghi nhận 8 người bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện.

Sở Xây dựng và Phát triển đã nhận được một báo cáo về lở đất, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về tình trạng ngập lụt. Tổng cộng có 728 người đã tìm nơi trú ẩn tại 49 nơi trú ẩn tạm thời do Cục Nội vụ điều hành. Sở Cứu hỏa đã xử lý 81 báo cáo về cây đổ, trong khi trung tâm cuộc gọi 1823 của chính quyền cũng nhận được báo cáo về 9 trường hợp.

Tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), chính quyền đã nâng cảnh báo với siêu bão Ragasa lên cấp 10 vào lúc 5h30 (giờ địa phương). Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Macau, với gió mạnh liên tục lên tới trên 118 km/giờ, kèm theo những cơn giật mạnh.

Những cơn gió dữ dội và mưa như trút nước đang đổ xuống Macau. Dự kiến lũ lụt cao tới 2,5m so với mặt đường sẽ xảy ra ở các khu vực trũng thấp, đạt đỉnh điểm từ 10h đến 14h ngày 24/9. Các nhà dự báo thời tiết cho biết khả năng sẽ đưa ra cảnh báo mưa màu đen (mưa rất to).

Lúc 7h, bão Ragasa còn cách Macau khoảng 120 km về phía Nam-Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc về phía bờ biển phía Tây của cửa sông Châu Giang.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), thương vong do siêu bão Ragasa tiếp tục tăng. Tính đến sáng 24/9, số người thiệt mạng do một hồ chắn hình thành từ sạt lở đất nhiều thập kỷ trước ở khu vực phía Đông bị vỡ, đã tăng lên 14 người. Hồ chắn bị vỡ cũng đã cuốn trôi nhà cửa, khiến khoảng 60% cư dân thị trấn phải sơ tán lên tầng cao, số còn lại buộc phải rời khỏi khu vực.

Chính quyền cho biết hồ chứa này lưu trữ khoảng 91 triệu tấn nước (tương đương 36.000 bể bơi Olympic), trong đó 60 triệu tấn đã tràn ra khi hồ vỡ. Đài Loan ghi nhận lượng mưa khoảng 700 mm tại khu vực phía Đông kể từ đầu tuần.

Trước đó, năm 2009, siêu bão Morakot từng khiến khoảng 700 người thiệt mạng tại khu vực này./.

