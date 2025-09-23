Đài Loan: Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan, hàng trăm người mắc kẹt

Ngày 23/9, một hồ chắn được hình thành do vụ lở đất từ nhiều thập kỷ trước ở phía Đông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã bị vỡ, khi siêu bão Ragasa đổ bộ, gây lũ lụt và khiến hơn 260 người bị mắc kẹt.

Tại huyện Hoa Liên, nơi mưa lớn đang tiếp diễn, hồ chắn trên thượng nguồn suối Mataian đã bị vỡ vào khoảng 3h chiều theo giờ địa phương, cuốn trôi một cây cầu và tràn vào một thị trấn.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, có 2 người thiệt mạng và 30 người mất tích. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người này.

Ông Lee Lung Sheng, Phó Trưởng phòng Cứu hỏa huyện Hoa Liên, cho biết vỡ hồ chắn khiến mực nước tại một số nơi dâng cao tới tận tầng 2 của các ngôi nhà. Khoảng 263 người bị mắc kẹt nhưng đã được đưa đến nơi cao hơn.

Tính trên toàn Đài Loan có tổng cộng hơn 7.600 người đã được sơ tán. Riêng ở khu vực gần suối Mataian, khoảng 3.100 người đã được sơ tán từ trước.

Trong khi đó, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và một phần miền Nam Trung Quốc đại lục, rất nhiều hoạt động đã bị tê liệt khi siêu bão Ragasa tiến vào, mang theo gió lớn và mưa như trút nước.

Chính quyền nhiều địa phương đã phải đóng cửa trường học, công sở, các cơ sở kinh doanh tại ít nhất 10 thành phố.

Trước đó, siêu bão đã càn quét phía Bắc Philippines từ ngày 22/9, quật đổ nhiều cây và tốc mái nhà, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo Đài quan sát thời tiết Hong Kong, siêu bão Ragasa có sức gió tối đa 205km/h ở vùng gần tâm bão khi di chuyển về phía Tây qua Biển Đông.

Cơ quan này đã phát cảnh báo bão cấp 8, mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bão./.

Trung Quốc: Tỉnh Quảng Đông dốc toàn lực ứng phó siêu bão Ragasa Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống gió lên cấp độ I (cấp cao nhất trong thang 4 cấp), đồng thời chính quyền địa phương đã sơ tán 371.644 người dân đến nơi an toàn.