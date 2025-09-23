Siêu bão Ragasa dữ dội như thế nào khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta?

Bản tin 60s ngày 23/9/2025 gồm những nội dung sau:

Siêu bão Ragasa sẽ như thế nào khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta?

Ca sỹ Ưng Hoàng Phúc làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau MV gây tranh cãi.

Bắt giữ hai trưởng khoa Bệnh viện vùng Tây Nguyên vì vụ kê khống 255 ca tán sỏi.

Công an tìm ra hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguy cơ sạt lở đe dọa an toàn giao thông ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảnh khắc Dembele rơi nước mắt khi lần đầu giành Quả bóng vàng.

Mỹ bàn với các nước Ả Rập, Hồi giáo về quản lý Gaza hậu xung đột.

Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng của các bên./.