Trung Quốc: Tỉnh Quảng Đông dốc toàn lực ứng phó siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán và gió bão tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống gió lên cấp độ I (cấp cao nhất trong thang 4 cấp), đồng thời chính quyền địa phương đã sơ tán 371.644 người dân đến nơi an toàn.

Để phòng chống siêu bão Ragasa, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông phối hợp với Lực lượng thực thi pháp luật biển tổ chức di chuyển tàu cá vào cảng trú ẩn. Các vùng biển trong tỉnh đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Đến thời điểm hiện tại, 80.231 tàu cá đã được neo đậu tại các cảng và 12.246 lao động ngoài khơi đã được đưa về bờ.

Về việc bố trí các đội cứu hộ và trang thiết bị để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã triển khai 6 trực thăng cứu hộ hàng không khẩn cấp, 1 máy bay không người lái cỡ lớn, 15 thiết bị bay không người lái cánh composite cỡ trung để trực chiến và 1 xe chỉ huy khẩn cấp.

Trong khi đó, Cục An toàn Hàng hải Quảng Đông triển khai 3 trực thăng, 23 tàu cứu hộ chuyên nghiệp cỡ lớn và tàu kéo công suất lớn, đồng thời phối hợp triển khai 151 tàu kéo tư nhân và 55 tàu kiểm soát ô nhiễm.

Hàng nghìn nhân viên thuộc các ngành giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, thủy lợi, lưới điện cùng các trang thiết bị cứu hộ cũng đã được huy động, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo dự báo, siêu bão Ragasa - cơn bão thứ 18 ở Trung Quốc trong năm nay - sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Quảng Châu từ đêm 23 đến ngày 25/9 với gió mạnh, mưa lớn và sóng cao, đặt ra tình hình phòng chống cực kỳ nghiêm trọng.

Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán và gió bão thành phố Quảng Châu đã quyết định thực hiện “5 dừng” (dừng học, dừng làm việc, dừng sản xuất, dừng vận chuyển và dừng kinh doanh) trên toàn thành phố.

Trong khi đó, thành phố Thâm Quyến thông báo từ 18h chiều nay đã nâng cấp cảnh báo bão từ màu cam lên màu đỏ. Dự kiến, chiều tối nay, sức gió sẽ mạnh lên rõ rệt. Gió lớn và mưa mạnh nhất dự kiến diễn ra từ đêm 23 đến ngày 24/9, gây nguy cơ thảm họa cực kỳ cao./.

Siêu bão Ragasa dữ dội như thế nào khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta? Sáng ngày 23/9, siêu bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 17 (202 - 221 km/giờ), giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, suy giảm 1-2 cấp.