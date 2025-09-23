Trung Quốc căng mình ứng phó siêu bão Ragasa

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng 23/9, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo màu Cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức của nước này - đối với siêu bão Ragasa.



Trung tâm trên cho biết vào lúc 5h ngày 23/9 (giờ địa phương, tức 4h theo giờ Việt Nam), tâm bão Ragasa ở trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 750 km về phía Đông Đông Nam.

Tốc độ gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 17, sức tàn phá tương đương những cơn cuồng phong dữ dội nhất. Dự kiến, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.



Dự báo, siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ bờ biển miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9 với cường độ mạnh hoặc ở cấp siêu bão, gây ra gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn tại Chu Hải.

Sau khi tham vấn và đánh giá, chính quyền thành phố Chu Hải quyết định ngoài việc tạm dừng các lớp học từ ngày 23-24/9, tất cả hoạt động như đi làm, sản xuất, giao thông vận tải và kinh doanh sẽ tạm dừng từ 12h ngày 23/9.



Trước đó, chính quyền thành phố Thâm Quyến cũng đã sơ tán 400.000 cư dân đến nơi an toàn, cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học, đồng thời đình chỉ nhiều tuyến hàng không và đường sắt.



Tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, giới chức cảnh báo Ragasa là một “mối đe dọa nghiêm trọng”, có thể sánh với siêu bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018 - những cơn bão từng gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.



Chính quyền Hong Kong dự kiến phát cảnh báo bão cấp 8 - mức thứ ba trong hệ thống cảnh báo – vào 14h20 ngày 23/9, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đóng cửa, giao thông đình trệ và có thể nâng mức cảnh báo trong đêm 23 hoặc sáng 24/9.



Sân bay quốc tế Hong Kong vẫn mở cửa, song “sẽ có gián đoạn nghiêm trọng” đối với các chuyến bay từ 18h ngày 23/9 đến sáng 25/9.

Theo đó, khoảng 500-700 chuyến của hãng Cathay Pacific và các hãng khác bị hủy. Hệ thống đường sắt Quảng Châu cũng ngừng vận hành từ 24/9.



Các cơ quan khí tượng cảnh báo nước biển có thể dâng 2 mét, thậm chí đạt 4-5 mét tại một số khu vực ven biển, gây nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền phân phát bao cát cho cư dân ở vùng trũng, đồng thời mở 46 nhà tạm trú cho người dân.



Các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão ngày càng mạnh hơn và khó lường hơn./.

