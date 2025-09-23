Có 6 sân bay Việt Nam nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát hành Công điện gửi các đơn vị trong ngành hàng không có liên quan về việc tập trung chủ động ứng phó siêu bão Ragasa.

Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa gồm: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi; các Cảng Hàng không Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Cục Hàng không đề nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra; bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ragasa để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 23/9, chuyến bay VN580 hành trình Thành phố Hồ Chí Minh-Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 3h ngày 24/9; chuyến bay VN586 chặng Hà Nội-Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được thay đổi lịch khai thác sang 3h54 ngày 24/9.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hong Kong (Trung Quốc); Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu (Trung Quốc) trong hai ngày 23-24/9.

Ngoài ra, trong ngày 24/9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí./.

Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam đã kích hoạt ngay các phương án ứng phó với siêu bão Ragasa đang di chuyển trên biển Đông và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều hành bay.