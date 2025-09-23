Xã hội

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa

Hàng loạt chuyến bay quốc tế và nội địa của Hãng hàng không Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, hướng bay để ứng phó với siêu bão Ragasa.

Việt Hùng
Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa (bão số 9), Hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Ngoài ra, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hongkong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách, phía Vietnam Airlines cho biết thêm, giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách./.

