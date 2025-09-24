Trung Quốc: Nâng mức độ ứng phó khẩn cấp bão Ragasa lên cấp 3

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc ngày 23/9 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp bão lên cấp 3 với các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam trong bối cảnh bão Ragasa, trận bão thứ 18 trong năm nay ở Trung Quốc, đang tiến gần đến đất liền.



Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, cơn bão mạnh này dự kiến sẽ đổ bộ dọc duyên hải tỉnh Quảng Đông, giữa Chu Hải (Zhuhai) và Trạm Giang (Zhanjiang), từ giữa trưa đến cuối ngày 24/9.



Trong thông báo cập nhật vào tối 23/9, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cho biết ban phòng chống thiên tai quốc gia đã điều một nhóm đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Quảng Đông để đánh giá tình hình thực tế và hỗ trợ nỗ lực cứu trợ tại địa phương.



Thông báo cho hay đã triển khai 143 đội cứu hộ từ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý. Các đội này có năng lực cung cấp lực lượng cứu hộ gồm hơn 7.400 người và hơn 2.500 thiết bị để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng trong việc dọn dẹp đường sá và thoát nước lũ khẩn cấp.



Do ảnh hưởng của bão Ragasa, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc cùng ngày cũng đã kích hoạt ứng phó bão khẩn cấp cấp 4 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, giáp với tỉnh Quảng Đông.



Trong khi đó, Bộ Thủy lợi cũng kêu gọi các sở thủy lợi địa phương ở các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến, và Quảng Tây, cần theo dõi chặt chẽ đường đi của bão, kịp thời đưa ra cảnh báo sớm và khuyến nghị kịp thời với chính quyền địa phương để trong trường hợp cần thiết có thể sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm./.



Trung Quốc: Tỉnh Quảng Đông dốc toàn lực ứng phó siêu bão Ragasa Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống gió lên cấp độ I (cấp cao nhất trong thang 4 cấp), đồng thời chính quyền địa phương đã sơ tán 371.644 người dân đến nơi an toàn.