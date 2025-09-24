Quân đội chủ động biện pháp ứng phó bão số 9 ở mức cao nhất

Ngày 23/9, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 5481/CĐ-TM về việc tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Bộ Tổng Tham mưu điện: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông - Quân đội (Viettel).

Thực hiện Công điện số 171/CĐ-TTg ngày 23/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão với bão số 9 (siêu bão Ragasa), để tập trung ứng phó bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó bão Ragasa; các Công điện: Số 5436/CĐ-TM, số 5442/CĐ-TM ngày 22/9 của Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 9, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, ngập lụt; hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội điều động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra và chủ động trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để theo dõi, chỉ đạo.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến sáng 24/9 bão tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17, trước khi giảm cấp suy yếu dần. Khoảng sáng sớm 25/9 bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15; trong ngày 25/9 bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông, có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển./.

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão số 10 Áp thấp nhiệt đới xuất hiện phía Đông của Philippines có thể trở thành bão số 10, dự kiến di chuyển vào Biển Đông từ ngày 27/9, xác suất ảnh hưởng cao đến các tỉnh Trung Bộ Việt Nam.