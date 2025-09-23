Ảnh hưởng bão số 9: Từ đêm 24/9 đến 26/9, nhiều khu vực có mưa lớn

Theo thông tin nhanh từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ, ngày 23/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 20.6 độ Vĩ Bắc; 116.7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Cùng với đó, từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, nhiều khu vực trong cả nước có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/9 đến hết ngày 25/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 23/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và đêm 23/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều tối và tối 23/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngày 23/9, khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 23/9 cục bộ có nơi trên 50mm như: Trạm Nậm Hăn (Lai Châu) 57,2mm, trạm Pha Khinh (Sơn La) 56,8mm, trạm Việt Trung (Quảng Trị) 55,4mm, trạm Vĩnh Kim (Quảng Trị) 67mm,…

Cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Nghệ An

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 24/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2, thượng lưu sông Cả lên trên mức báo động 1; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1



Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động 1.

Thời tiết các khu vực đêm 23/9, ngày 24/9

Phía Tây Bắc Bộ:

-Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió nhẹ.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Đêm không mưa, ngày nắng.

-Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế:

-Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ:

-Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C

Khu vực Nam Bộ, miền Tây:

-Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

-Miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

