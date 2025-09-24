Kỹ năng an toàn cần biết khi bão đổ bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ragasa (bão số 9) là cơn bão có cường độ rất mạnh và có phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Người dân cần theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó, ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ.../.

Có 6 sân bay Việt Nam nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa gồm: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi; các Cảng Hàng không Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.