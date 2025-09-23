Ngành du lịch khởi động cơ chế ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa có Công điện về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Công điện khẳng định cơn bão có tên quốc tế Ragasa có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, hiện đã đạt cấp siêu bão và đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Đây là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông từ đầu mùa bão năm 2025.

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, để kịp thời ứng phó, chủ động sớm, từ xa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc tiếp tục sẵn sàng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão từ đầu mùa bão năm 2025 đến nay, đặc biệt chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất, không lơ là, chủ quan.

Lãnh đạo ngành yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và tình hình tại địa phương; xây dựng các phương án, ứng phó bão lụt cụ thể, từ sớm, từ xa, lường trước các kịch bản có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực sẵn có, triển khai ngay trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đặc biệt, tổ chức, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, triển khai rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch, nhất là khu vực ven biển, đảo, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; phối hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền và di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp cần thiết, kiểm đếm, kêu gọi đến các phương tiện hoạt động du lịch trên biển biết về diễn biến, tình hình của bão, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển về nơi neo đậu an toàn, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú.

Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng tại Cô Tô kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 9. (Ảnh: TTXVN phát)

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, lãnh đạo ngành yêu cầu các địa phương chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch.

Các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn được yêu cầu triển khai ngay, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của bão.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, lễ hội tổ chức triển khai các phương án ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch nhất là trên biển, đảo và vùng ven biển…/.

Ragasa sắp vào Biển Đông, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, lúc 2h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc và 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 265 km về phía Đông Đông Bắc.