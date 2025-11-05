Các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật tại Trường Sa đón ngư dân tránh bão

Đến 16 giờ chiều 5/11, các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật tại đặc khu Trường Sa, trực thuộc Hải đoàn 129 Hải quân, đã khẩn trương bố trí cầu cảng và sắp xếp cho ngư dân vào tránh trú cơn bão số 13.

Cụ thể, Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đã tiếp nhận và bố trí an toàn 26 lượt tàu cá với 536 ngư dân vào neo đậu.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 13, Hải đoàn 129 Hải quân đã chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đảm bảo an toàn cao nhất để đón bà con ngư dân.

Thiếu tá Đỗ Văn Tuyền, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, cho biết: “Trung tâm đã bố trí lực lượng, phương tiện triển khai phương án phòng chống bão, tiến hành gia cố bờ kè, sắp xếp vị trí neo đậu, đồng thời cùng bà con gia cố dây buộc tàu để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng tận dụng các không gian, bố trí thêm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho bà con tại Trung tâm khi bão đổ bộ, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện của ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển.”

Toàn cảnh khu vực tránh trú bão của ngư dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh công tác phòng chống bão, các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật cũng tiếp tục liên hệ, hướng dẫn các tàu cá đang khai thác trong khu vực vào tránh trú thông qua máy liên lạc. Các đơn vị đã kịp thời hỗ trợ ngư dân nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, rau xanh, nước ngọt, thuốc men, vật tư y tế và vật tư kỹ thuật trong thời gian tàu cá neo đậu.

Các Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật không chỉ là điểm tựa chiến lược trên tuyến đầu biển đảo Tổ quốc mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Những hành động kịp thời này đã góp phần củng cố thế trận lòng dân, khẳng định chủ quyền thiêng liêng và thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm sâu nặng giữa quân và dân nơi đảo xa./.

Hơn 3.000 ngư dân được hướng dẫn vào tránh trú bão Kalmaegi tại Trường Sa Đến chiều 4/11, đã có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây...