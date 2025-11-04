Hơn 3.000 ngư dân được hướng dẫn vào tránh trú bão Kalmaegi tại Trường Sa

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Đến chiều 4/11, đã có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây...

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Các lực lượng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp bà con ổn định tinh thần, yên tâm tránh trú, cùng nhau vượt qua bão an toàn.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang phối hợp chặt chẽ với nhân dân, gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, phát thông báo về tình hình thời tiết, mưa bão; đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân bằng việc cung cấp lương thực, nước ngọt, chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống ổn định trong điều kiện bão có thể kéo dài.

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Song song đó, Lữ đoàn 146 cũng phối hợp với bộ đội biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ngư dân, giữ vững bình yên nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc./.

Cảnh báo bão Kalmaegi mạnh dữ dội có khả năng đổ bộ vào Việt Nam Sáng 4/11, bão Kalmaegi với cường độ cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo rạng sáng 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.