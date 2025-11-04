Cảnh báo bão Kalmaegi mạnh dữ dội có khả năng đổ bộ vào Việt Nam

Sáng 4/11, bão Kalmaegi với cường độ cấp 12, giật cấp 15 đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo rạng sáng 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

Bản tin 60s ngày 4/11/2025 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo bão Kalmaegi mạnh dữ dội, đổ bộ trực tiếp vào đâu tại Việt Nam?

Bé gái 9 tuổi thoát chết thần kỳ sau khi bị ong đốt hơn 50 nốt.

Ca sĩ Chi Pu lọt top nhà lãnh đạo tiên phong dưới 35 tuổi năm 2025.

Khán giả Việt Nam xem trực tiếp SEA Games 33 trên kênh nào?

Cô gái nghi bị "bắt cóc online" được tìm thấy trong một siêu thị tại Hà Nội.

Tổng thống Ukraine phủ nhận 'kế hoạch hòa bình 12 điểm'.

Căng thẳng Mỹ - Trung xoay quanh cáo buộc thử nghiệm hạt nhân.

Thái Lan bắt 1.600 người trốn khỏi khu lừa đảo bị đánh bom ở Myanmar./.