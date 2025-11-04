Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với bão Kalmaegi ở mức cao nhất

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ.

Nhận định cơn bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề 1 , để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa,” “đắt lo ế mừng,” với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các Bộ Nông nghiệp, Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cảcác tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn./.