Ảnh hưởng bão Kalmaegi: Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ chiều 4/11, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines... Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 5/11, bão trên vùng biển phía Đông, khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo tới 7 giờ ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 500km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Tiếp đến 7 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc, đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Bão Kalmaegi đổi hướng, có khả năng mạnh hơn khi vào Biển Đông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 3/11, bão Kalmaegi đã đổi hướng và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong những ngày tới.