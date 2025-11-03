Huế ra công điện khẩn ứng phó với ngập lụt và bão Kalmaegi

Ngày 3/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành Công điện khẩn về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và bão Kalmaegi.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với tổ hợp các loại hình thiên tai mưa đặc biệt lớn, lũ, ngập lụt diện rộng, sạt lở, trượt lở đất và bão từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ban ngành, địa phương chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ," trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa bão kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình...; chỉ đạo các lực lượng cảnh giới tại các tuyến đường giao thông đã và đang có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ…

Đồng thời chính quyền địa phương cần cứu chữa miễn phí cho người bị thương; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở....

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các đơn vị tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi, đặc biệt là các hồ, đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè và các cơ sở chăn nuôi.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tăng cường ứng dụng nền tảng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel...) triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra; bố trí lịch học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Sở Y tế tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu. Sở Xây dựng bảo đảm an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai… Công ty Điện lực Huế chỉ đạo công tác an toàn lưới điện trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân phòng tránh các tai nạn thương tích về điện có thể xảy ra...

Dự báo từ ngày 3/11 đến ngày 6/11 tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi và trung du phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Lúc 12 giờ ngày 3/11, mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc, thành phố Huế đã lên mức 5,28m, trên báo động 3 là 0,78m; vượt mức lũ lịch sử ngày 29/10 vừa qua là 0,01m; mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 4,43m, trên báo động 3 là 0,93m.

