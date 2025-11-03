Môi trường

Bão Kalmaegi đổi hướng, có khả năng mạnh hơn khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 3/11, bão Kalmaegi đã đổi hướng và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong những ngày tới.

Bản tin 60s ngày 3/11/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Kalmaegi đổi hướng, dự báo khả năng mạnh hơn khi vào biển Đông.

Huế tiếp tục ngập sâu, người dân đối mặt đợt lũ thứ ba trong một tuần.

Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Ca sỹ Tùng Dương nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong khiến 1 bé gái tử vong, chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

Ông Trump cảnh báo có thể điều bộ binh Mỹ tới Nigeria.

Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Giao tranh ác liệt tại Pokrovsk khi Nga mở rộng tấn công đô thị./.

