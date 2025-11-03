Du lịch

Việt Nam quảng bá điểm đến tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2025

Việc đoàn Việt Nam tham dự hội chợ WTM London 2025 là hoạt động xúc tiến trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường hợp tác và giao thương trong lĩnh vực du lịch.

Du khách quốc tế xúc động khi nhận món quà ý nghĩa từ những người bạn Việt Nam. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Hội chợ du lịch quốc tế WTM London là hội chợ quy mô hàng đầu ngành du lịch toàn cầu, quy tụ hàng chục nghìn đơn vị, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và cơ quan quản lý du lịch quốc gia.

Với cơ hội và tiềm năng thúc đẩy quan hệ song phương tại khuôn khổ sự kiện uy tín này (từ ngày 2-9/11), Việt Nam sẽ tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến nổi bật cùng các chính sách visa thông thoáng, hạ tầng du lịch và kết nối hàng không thuận tiện.

Theo đó, gian hàng du lịch Việt Nam dự kiến rộng 204m2 giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Việt Nam thông qua các hoạt động: Tổ chức xúc tiến tại gian hàng du lịch Việt Nam; chương trình tiếp tân, gặp gỡ doanh nghiệp và nhiều hoạt động sôi nổi khác theo chương trình hội chợ.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung là thị trường khách trọng điểm của ngành du lịch nước nhà, với đặc điểm du khách có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao, yêu thích trải nghiệm văn hóa - di sản - thiên nhiên.

Đáng chú ý, hiện nay Việt Nam và Anh quốc đã kết nối đường bay thẳng giữa các thành phố lớn với tần suất 60-70 chuyến/tuần; công dân Anh được hưởng chính sách miễn thị thực 45 ngày vào Việt Nam (theo Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 7/3/2025); lượng khách Anh đến Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Thống kê năm 2024, du khách Anh đến Việt Nam tăng 20,4%. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã đón 15,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Anh nói riêng tăng trưởng 22%. Cùng với đà phục hồi và tăng trưởng chung của thị trường châu Âu, lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng WTM London 2025 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác, hãng lữ hành và truyền thông quốc tế.

Việc tham dự WTM London 2025 là hoạt động xúc tiến trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường hợp tác, giao thương trong lĩnh vực du lịch, góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam./.

