Việt Nam - Điểm nhấn tại Hội chợ du lịch ASTINDO 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 28/8, Hội chợ du lịch ASTINDO 2025 đã khai mạc tại Indonesia với hơn 60 gian hàng của các hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tổ chức xúc tiến du lịch.

Đây là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất tại Indonesia, do Hiệp hội Đại lý Du lịch Indonesia (ASTINDO) tổ chức thường niên nhằm quảng bá điểm đến trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến nhiều gói tour, vé máy bay, khách sạn với ưu đãi đặc biệt.



Phát biểu tại sự kiện, ông Anton Sumarli, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Indonesia (ASTINDO), cho biết Hội chợ du lịch ASTINDO cũng là diễn đàn kết nối các hãng hàng không, công ty lữ hành và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Indonesia.



Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tham gia hội chợ với gian hàng riêng, giới thiệu sản phẩm và quảng bá điểm đến của Việt Nam. Ông Trần Tuấn Nghĩa, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Indonesia, khẳng định sự kiện là cơ hội để hãng tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước, đồng thời cho biết hãng có kế hoạch mở thêm đường bay Hà Nội-Jakarta trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh thông qua sự kiện này, Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định hình ảnh và vị thế của mình trên thị trường.



Tại ASTINDO 2025, nhiều hãng lữ hành Indonesia cũng tích cực quảng bá các điểm đến Việt Nam như Hà Nội, Sapa, Đà Nẵng với các chương trình khuyến mãi, tour thiết kế riêng.

Bà Jeslyn Kyla, đại diện Hãng lữ hành Obaja (Indonesia), cho biết du khách rất ấn tượng với khí hậu mát mẻ và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, coi đây là yếu tố hấp dẫn để quay lại./.

Việt Nam-Indonesia đẩy mạnh hợp tác lương thực, hướng tới 18 tỷ USD thương mại Cùng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển chuỗi cung ứng lương thực-thực phẩm bền vững, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD thương mại trước năm 2028.