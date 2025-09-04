Đưa giá trị văn hóa, du lịch Huế và Việt Nam hội nhập sâu rộng quốc tế

Hàng triệu lượt khách, trong đó, không ít khách quốc tế đã đến với Huế trong năm thành phố đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025. Những con số này là tin vui không chỉ riêng với du lịch Huế mà còn cả du lịch Việt Nam.

Về dài hạn đặt ra bài toán, làm thế nào tận dụng được “cơ hội vàng” để đưa giá trị văn hóa, du lịch Huế nói riêng và Việt Nam nói chung hội nhập sâu rộng quốc tế, qua đó, không chỉ đạt được mục tiêu cho Năm Du lịch quốc gia 2025 mà còn phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng.

Chuyển đổi số - chìa khóa “mở cửa” du lịch thời hội nhập

Đặt chân đến Huế đúng dịp có nhiều sự kiện, chị Hà Thị Thu Sương, du khách Hà Nội bị cuốn hút bởi không khí lễ hội trên khắp các con đường thành phố. Những sân khấu nghệ thuật ngoài trời của các nghệ sỹ quốc tế, sắc màu rực rỡ áo dài bên sông Hương, đến “bữa tiệc” kết hợp âm thanh và ánh sáng trước Điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), đều khiến chị Sương cảm nhận rõ nét đặc trưng của thành phố Festival.

Chị Sương ấn tượng và hài lòng về công nghệ được ứng dụng rộng rãi vào các hoạt động du lịch. Chị cho biết, mọi thông tin về chương trình, lịch diễn, địa điểm đều được cung cấp trên ứng dụng “Hue-S” nên hầu như các chương trình yêu thích đều không bị bỏ sót. Thông qua “Hue-S”, chị có thể tiếp tục đặt vé vào Đà Nẵng trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”.

Những năm gần đây, Huế đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Lợi thế này đang được tận dụng mạnh mẽ cho ngành Du lịch.

Cổng thông tin “Hue-S” hay các ứng dụng hỗ trợ du khách trực tuyến chứng minh tính tiện ích, giúp quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ, định vị bản đồ du lịch. Hệ sinh thái du lịch số này biến Huế thành “điểm đến thông minh”, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Đến Đại Nội Huế, lăng tẩm triều Nguyễn, các mã QR sẵn sàng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, tạo thuận lợi và cá nhân hóa hành trình khám phá của du khách. Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo cùng từng bước được áp dụng, cho phép du khách trải nghiệm Huế trong quá khứ và tương tác trực tiếp với di sản, mở ra những cách tiếp cận mới cho du lịch văn hóa.

Phục dựng lại Lễ đổi gác được diễn ra tại cổng Ngọ Môn Đại Nội Huế. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ông Rami Chu, du khách Hàn Quốc chia sẻ, với thiết kế các mã QR đa ngôn ngữ, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, du khách nước ngoài dù chưa từng đặt chân đến Huế cũng có thể dễ dàng hành trình khám phá cho riêng mình.

Hệ thống bản đồ số du lịch Huế tích hợp trên nền tảng ứng dụng di động, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin di tích, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, cơ sở lưu trú và dịch vụ mua sắm.

Sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phygital Labs và thành phố Huế đã và đang tạo ra các sản phẩm “đột phá” thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch, văn hóa, di sản.

Minh chứng là gần 100 cổ vật quý đã được định danh số với công nghệ blockchain (chuỗi khối) và NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn) được đưa lên các phòng triển lãm số.

Người dân và du khách có thể tiếp cận di sản bằng công nghệ qua nhiều loại thiết bị như điện thoại, máy tính, kính thực tế ảo.

Chỉ trong thời gian ngắn, các phòng triển lãm số thu hút gần 10.000 lượt truy cập quốc tế từ hơn 40 quốc gia.

Hệ thống Trạm du lịch tương tác Tap Quest đã được lắp thêm 70 trạm tại 12 địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong tháng 7/2025, nâng tổng số trạm ở Huế lên gần 100, thu hút hàng chục nghìn lượt check-in.

Các trạm du lịch tương tác trở thành cánh cửa kết nối thế hệ trẻ với các điểm đến di tích tại Huế và mở ra “khung trời” tương tác kỹ thuật số.

“Đế Đô Khảo Cổ Ký” - sản phẩm đồ chơi văn hóa về cổ vật triều Nguyễn dưới hình thức blindbox (hộp bí ẩn) được bán ra nhanh gấp 2-3 lần so với sản phẩm quà lưu niệm văn hóa khác.

Mỗi sản phẩm này được gắn chip NFC, không chỉ gia tăng trải nghiệm của du khách với món quà, đưa quà lưu niệm trở thành “tài sản số” gắn di sản mà còn giúp xác thực và quản lý sản phẩm có bản quyền văn hóa.

Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phygital Labs Nguyễn Huy chia sẻ, các hành trình du lịch có thể được cá nhân hóa thông qua “hộ chiếu số di sản” dành cho mỗi du khách, ghi lại lịch sử check-in và trải nghiệm, từ đó, gắn kết du khách bằng huy hiệu, phần thưởng hay sản phẩm sưu tầm độc quyền.

Mỗi không gian di sản trong tương lai còn có thể trở thành một điểm bán thông minh, nơi mỗi sản phẩm văn hóa hay dịch vụ đều được gắn chip định danh, giúp gia tăng giá trị minh bạch và mở rộng khả năng thương mại hóa.

Xa hơn nữa, Huế hoàn toàn có thể đưa di sản “xuất ngoại” bằng triển lãm số, với blockchain đóng vai trò bảo chứng cho tính xác thực. Khi đó, du khách ở bất kỳ đâu cũng có thể kết nối với Huế và Huế sẽ khẳng định vị thế của mình như một cửa ngõ toàn cầu về di sản số.

Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Huế cũng khẳng định, một trong những định hướng phát triển thời gian tới là tiếp tục nâng cao trải nghiệm du khách thông qua số hóa dịch vụ, ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo AI, hướng dẫn đa ngôn ngữ.

Hạ tầng, nhân lực và môi trường tương xứng

Các điểm du lịch, di tích lịch sử thu hút lượng lớn khách tham quan. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Huế hiện có 886 cơ sở lưu trú với trên 14.000 phòng; trong đó 24 khách sạn từ 35 sao và 90 doanh nghiệp lữ hành, đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch và xu hướng phát triển du lịch của thành phố.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, hạ tầng kết nối các điểm du lịch đã và đang được thành phố ưu tiên đầu tư như: Tuyến đường ven biển, cầu vượt cửa biển Thuận An, đường Tố Hữu nối dài kết nối sân bay Phú Bài với trung tâm, cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương thơ mộng, cầu đi bộ gỗ lim và không gian hai bờ sông Hương.

Thành phố tập trung nâng cấp giao thông đa phương thức, các điểm đến sinh thái như, Vườn quốc gia Bạch Mã, bến thuyền, đường mòn sinh thái.

Huế tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án du lịch cao cấp: Laguna Lăng Cô, VinGroup, BRG, Ecopark… tạo nền tảng phát triển dài hạn. Hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại mới như, AEON MALL, SBH Gloria Huế, Eden Huế, Đông Dương, Huế Time Square, Huế Tourism Complex Plaza với không gian mua sắm, giải trí, ẩm thực cao cấp… bổ sung thêm cơ sở lưu trú chất lượng cao, nâng cao dịch vụ và mở rộng lựa chọn điểm đến cho du khách.

Ông Imai Takeshi, Tổng Quản lý Điều hành Trung tâm thương mại AEON Mall Huế cho biết, đơn vị triển khai nhiều hình thức kinh doanh tạo điểm nhấn, mang đặc trưng văn hóa Huế đến với người dân như xây dựng “Góc văn hóa”, tạo một không gian riêng để giới thiệu và bày bán những đặc sản mang đậm bản sắc Cố đô; tổ chức phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP địa phương; triển khai chương trình voucher ưu đãi dành riêng cho khách du lịch.

“Sắp tới doanh nghiệp sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, chương trình nghệ thuật cùng các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật và nhiều nền văn hóa khác; phối hợp ngành Du lịch và Giao thông địa phương mở rộng các tiện ích phục vụ du khách; trong đó có việc phát triển dịch vụ xe buýt và xây dựng gói ưu đãi trọn gói kết hợp mua sắm - ẩm thực - giải trí dành riêng cho khách du lịch,” ông Imai Takeshi, Tổng Quản lý Điều hành Trung tâm thương mại AEON Mall Huế chia sẻ.

Về hạ tầng số, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phygital Labs Nguyễn Huy cho rằng, Huế cần đầu tư hệ thống máy chủ đủ mạnh để vận hành các nền tảng dữ liệu lớn, từ định danh số đến triển lãm số và khai thác các tài sản số.

Con người cũng là yếu tố quyết định, bên cạnh đội ngũ chuyên môn về bảo tồn truyền thống, Huế cần xây dựng lực lượng nhân sự có khả năng quản trị hệ thống dữ liệu, phát triển, vận hành và bảo trì nền tảng công nghệ, thiết kế trải nghiệm số, vận hành mô hình kinh tế sáng tạo.

Song hành với đó là các chính sách linh hoạt, khuyến khích hợp tác công tư, tạo cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ tiếp cận; đề xuất, thử nghiệm và triển khai giải pháp đổi mới sáng tạo, góp phần khai thác và phát huy giá trị di sản hiệu quả.

Điều quan trọng nhất chính là thay đổi góc nhìn, coi di sản không chỉ là báu vật tinh thần để gìn giữ mà còn là tài sản quốc gia và nguồn lực kinh tế có thể khai thác bền vững.

Về nguồn nhân lực chất lượng cao, Huế có lợi thế là trung tâm giáo dục, đào tạo đa ngành đa lĩnh vực của khu vực; trong đó có lĩnh vực du lịch. Trường Đại học Du lịch-Đại học Huế đã và đang đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tăng thời gian thực tập của sinh viên; đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên làm việc ở các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Du lịch-Đại học Huế cho biết, cùng với kỹ năng chuyên môn, sinh viên được tập trung đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và tư duy toàn cầu.

Nhờ vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp có tỷ lệ việc làm cao, có thể sẵn sàng làm việc ngay. Nguồn nhân lực chất lượng cao này góp phần xây dựng hình ảnh Huế thân thiện, chất lượng và thúc đẩy đổi mới sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Liên kết đào tạo với doanh nghiệp chính là "cầu nối vàng" giữa nhà trường và thực tiễn. Liên kết này giúp sinh viên thực hành nghề ngay trong quá trình học, thông qua các kỳ thực tập và chương trình internship (trải nghiệm làm việc ngắn hạn) trong và ngoài nước; tiếp cận công nghệ và quy trình quản lý hiện đại của ngành Du lịch toàn cầu, giúp sinh viên nhanh chóng bắt nhịp môi trường làm việc quốc tế; nhận góp ý từ doanh nghiệp để điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo, bảo đảm sinh viên ra trường đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực của thị trường..., Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hữu Tuấn chia sẻ.

Về môi trường du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, công tác bảo vệ môi trường được chính quyền thành phố chú trọng, thể hiện qua việc duy trì cảnh quan sạch đẹp, đầu tư hạ tầng “xanh”.

Trong mùa du lịch cao điểm hoặc tại các sự kiện lớn, tình trạng chèo kéo, nâng giá được kiểm soát tương đối tốt nhờ sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và tổ công tác phản ứng nhanh, góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, thân thiện trong mắt du khách./.

