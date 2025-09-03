"Cú hích” quảng bá hình ảnh, du lịch đất nước

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 được xem như “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch Huế nói riêng, Việt Nam nói chung vươn ra thế giới, tạo “cú hích” cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước sâu rộng, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đưa văn hóa, du lịch Việt Nam hội nhập trong kỷ nguyên mới, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” - nghị quyết là một trong “bộ tứ trụ cột”, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta vươn lên hùng cường thịnh vượng. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 3 bài viết chủ đề: “Cơ hội vàng hội nhập trong kỷ nguyên mới” để làm rõ nhận định trên.

Bài 1: “Cú hích” quảng bá hình ảnh đất nước

Huế - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, là đô thị di sản đầu tiên của Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhưng vẫn gìn giữ bản sắc và vẻ đẹp không nơi nào có được.

Với vai trò là chủ nhà Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế đại diện cho Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, đưa văn hóa và du lịch hội nhập sâu rộng hơn trong kỷ nguyên vươn mình.

Chủ nhà sớm thu “quả ngọt”

Đối với anh Francois, du khách Canada, được đến Huế trong những ngày người dân háo hức chào đón 80 năm Quốc khánh 2/9 là may mắn. Anh Francois cùng nhóm bạn thực sự ấn tượng khi thấy, ở các di tích, danh thắng, nhiều phụ nữ mặc áo dài truyền thống, nam giới mặc áo dài ngũ thân chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc trọng đại 80 năm Quốc khánh 2/9.

Anh Francois chia sẻ Huế như một Việt Nam thu nhỏ khi có di sản, kiến trúc, danh thắng, ẩm thực, trang phục, âm nhạc, mỹ thuật. Anh và nhóm bạn chụp nhiều ảnh khi đến tham quan các di tích, danh thắng, thưởng thức món ăn và mặc áo dài. Những bức ảnh này đăng trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè ở quê nhà.

Anh Francois là trong số 4,6 triệu lượt khách đến Huế chỉ trong 8 tháng của năm 2025.

Đại Nội Huế thu hút lượng lớn khách tham quan. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ số tăng ấn tượng.

Trong 8 tháng năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế đạt 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, tăng 39,5%, doanh thu từ du lịch đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chỉ 8 tháng năm 2025, lượng khách du lịch đến Huế đã vượt xa năm 2024 (3,9 triệu lượt). Điều này khẳng định chủ nhà của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, sớm thu “quả ngọt.”

“Con số ấn tượng nêu trên đã minh chứng rằng Năm du lịch Quốc gia - Huế 2025 chính là “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch Huế nói riêng, Việt Nam nói chung trở thành “cánh chim đầu đàn” vươn ra thế giới; đồng thời phù hợp tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Với chủ đề: “Kinh đô xưa - Vận hội mới”, các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tập trung 4 nhóm chương trình chính gồm: Lễ hội mùa Xuân - “Xuân Cố đô;” Lễ hội mùa Hạ - “Kinh thành tỏa sáng;” Lễ hội mùa Thu - “Huế vào Thu;” Lễ hội mùa Đông - “Mùa Đông xứ Huế”, cùng các hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Huế - “Kinh đô Ẩm thực”, Ngày hội “Áo dài cộng đồng”.

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã và đang mang đến một năm đầy sôi động với hàng loạt sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị di sản, trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những sự kiện này không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn mở ra nhiều cơ hội xúc tiến, quảng bá hình ảnh Huế nói riêng, Việt Nam nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn, từ kiến trúc cung đình, nhã nhạc, áo dài truyền thống đến ẩm thực tinh tế, chị Julia, du khách đến từ Pháp bày tỏ: Tôi thực sự yêu thích Huế, thành phố này thật đẹp và lãng mạn. Tôi đã dành nhiều giờ để khám phá, chụp ảnh, quay video tại các cung điện, di tích và thật thú vị khi được trải nghiệm du lịch “xanh” nơi đây. Có nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa từng biết trước khi đến đây, đặc biệt, ẩm thực Huế rất ngon và đa dạng. Tôi chắc chắn sẽ quay lại để khám phá Huế.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế nhấn mạnh, vinh dự được đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế mở ra nhiều điểm đến mới, mang tính đột phá về chất lượng và quy mô, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Huế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm du lịch luôn gắn với các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia. Huế đẩy mạnh du lịch sinh thái, cộng đồng và nông nghiệp theo hướng “xanh” để phát triển bền vững tại các địa phương như Thủy Xuân, Dương Nỗ, Nam Đông. Huế phát triển các tour trải nghiệm như Một ngày du lịch Net Zero; khám phá di sản bằng xe đạp, xích lô, thuyền sinh thái.

Thành phố khai thác hiệu quả các loại hình du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp văn hóa, du lịch làng nghề, biển, đầm phá cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại.

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, để thu hút đông đảo du khách, thành phố tập trung xúc tiến, quảng bá du lịch một cách chuyên nghiệp, chú trọng hình thức lẫn nội dung.

Cụ thể, Huế tích cực tham gia các sự kiện quốc tế trọng điểm để giới thiệu văn hóa và du lịch Huế gồm Tuần Văn hóa-Du lịch; Chương trình quảng bá du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Huế còn đẩy mạnh hợp tác du lịch trong và ngoài nước. Nổi bật là liên kết với các địa phương của Hàn Quốc để quảng bá điểm đến và xúc tiến mở đường bay trực tiếp Huế-Incheon, liên kết vùng giữa Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng được duy trì hiệu quả.

Nhờ chuỗi hoạt động quảng bá đồng bộ này, Huế tự tin hướng tới mục tiêu đón từ 5-5,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt từ 11.000-12.000 tỷ đồng, trong cả năm 2025.

Lan tỏa giá trị văn hóa từ du lịch

Là một trong những người phục dựng trang phục cung đình một cách hoàn thiện, nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thêu may Đoan Trang (thành phố Huế) đã thành công đưa bản sắc văn hóa Việt Nam ra với thế giới, thông qua các buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài.

Đêm hội áo dài Huế kể về hành trình của chiếc áo dài - biểu tượng văn hóa của người Việt. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang cho biết áo dài truyền thống khi được trình diễn tại chương trình thời trang ở các nước khác luôn là điểm nhấn đặc sắc thu hút quan tâm của công chúng nước sở tại.

Áo dài tạo ấn tượng sâu đậm và được nhiều người ngoại quốc ngắm nhìn, mê mẩn từng đường nét, hoạt tiết, màu sắc. Họ cũng muốn được nghe câu chuyện lịch sử, văn hóa của Việt Nam đằng sau những bộ trang phục được phục dựng.

“Chính những điều này đã khiến tôi luôn nung nấu xây dựng Trung tâm trang phục Việt Nam ở Huế. Trung tâm này là một điểm hấp dẫn với du khách và là một điểm đặc sắc quảng bá áo dài với thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”, nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang chia sẻ.

Để thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho rằng, Huế cần nỗ lực xây dựng thương hiệu đặc trưng, trọng tâm là phát triển thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài” và “Huế - Kinh đô ẩm thực.”

Theo ông Phan Thanh Hải, để phát triển thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”, thành phố Huế triển khai nhiều hoạt động, nhằm đưa áo dài đến gần hơn với công chúng.

Nổi bật là việc nghiên cứu, phục hồi các mẫu áo dài truyền thống, đặc biệt là áo dài ngũ thân - biểu tượng văn hóa Huế, nguồn gốc của các kiểu áo dài hiện đại. Những nỗ lực này không chỉ bảo tồn giá trị di sản mà còn khẳng định vị thế của Huế như cái nôi của trang phục truyền thống Việt Nam.

Đưa ra quan điểm, “văn hóa là nền tảng đưa du lịch Huế vươn xa, tạo nên sức hút độc đáo cho Huế,” Tiến sỹ Dương Quang Hiệp, Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế cho rằng Huế lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc từ kiến trúc cung đình, nhã nhạc, áo dài đến nghệ thuật, ẩm thực tinh tế.

Thương hiệu Festival Huế, các hoạt động tái hiện đời sống cung đình, cùng với sự phục hồi và tôn vinh áo dài truyền thống đã đưa hình ảnh Huế đến gần du khách trong và ngoài nước.

“Với Huế, văn hóa không chỉ là nền tảng để quảng bá du lịch mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo nên trải nghiệm sâu sắc cho du khách khi khám phá Huế. Nhờ vậy, Huế không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi giao thoa, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới,” Tiến sỹ Dương Quang Hiệp chia sẻ.

Tại Hội thảo quốc tế "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế; trong đó văn hóa đã, đang và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, vừa là nguồn sức mạnh nội sinh, vô giá cho sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam, vừa là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay./.

