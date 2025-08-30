Huế: Lễ hội Điện Huệ Nam bảo tồn, phát huy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ngày 30/8, Lễ hội Điện Huệ Nam đã diễn ra tại thành phố Huế. Đây là một trong những lễ hội tín ngưỡng lớn nhất miền Trung, thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.

Lễ hội bắt đầu từ sáng sớm 30/8 với đoàn thuyền rước Thánh Mẫu khởi hành từ bến 352 Chi Lăng, ngược dòng sông Hương và dừng trước bến chùa Thiên Mụ để dâng hương cáo lễ, trước khi tiếp tục hành trình cập bến Điện Huệ Nam.

Qua giờ Ngọ, đại diện Ban tổ chức đánh trống khai hội, mở màn cho các nghi lễ trọng thể: Lễ cáo yết, lễ chánh tế, lễ cầu nguyện quốc thái dân an. Trong âm hưởng cung đình và tiếng hát chầu văn ngân vang, không gian lễ hội hòa quyện giữa trầm mặc và rực rỡ, trang nghiêm.

Nghi lễ của Lễ hội Điện Huệ Nam. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Điều đặc biệt của Lễ hội Điện Huệ Nam chính là sự kết nối cộng đồng với khoảng 20.000-30.000 người tham dự, 32 bằng, án đăng ký tham gia.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho hay, Lễ hội Điện Huệ Nam không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là dịp để tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác tổ chức năm nay được chuẩn bị chu đáo.

Để lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, thân thiện, Ban tổ chức đã phối hợp với nhiều đơn vị, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, điều tiết giao thông cho hàng vạn khách hành hương.

Đặc biệt, lễ hội có sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức, giảm thiểu sử dụng ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, hiệu quả.

Lễ hội diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 1/9 (tức mùng 8 đến mùng 10 tháng Bảy âm lịch).

Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã tạo đà mạnh mẽ với nhiều sự kiện văn hóa-du lịch được tổ chức liên tục, xuyên suốt từ đầu năm đến nay góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch Huế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Lễ hội thu hút nhiều thuyền rồng rước Thánh Mẫu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Lễ hội Điện Huệ Nam không chỉ là sự kiện văn hóa-tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm giữ gìn di sản.

Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Huế-mảnh đất hiền hòa, linh thiêng, nơi di sản và tâm linh hòa quyện để nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Trong 7 tháng của năm 2025, thành phố Huế đón hơn 4 triệu lượt khách (tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó có hơn 1,2 triệu khách quốc tế (tăng 41%), khách lưu trú đạt gần 1,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 7.455 tỷ đồng (tăng 56%)./.

Nam Định: Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể.