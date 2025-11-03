Gia Lai kích hoạt ứng phó cao hơn một cấp với bão Kalmaegi

Ngày 3/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký công điện yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của bão Kalmaegi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Công Thương; Y tế, Giáo dục; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải chuyển ngay từ ứng phó theo dự báo thông thường sang mức ứng phó cao hơn một cấp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động kích hoạt đầy đủ phương án phòng, chống bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ sớm, từ cơ sở; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ,” chủ động triển khai sơ tán sớm, sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân.

Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; không để người dân quay trở lại nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn. Trong đó, đặc biệt lưu ý chủ động dự trữ đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng trong nhiều ngày; cơ số thuốc men, vật tư y tế tại chỗ để phục vụ người dân trong thời gian sơ tán hoặc bị cô 2 lập. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ-cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn thủy thủ, tàu vận tải trong vùng nước cảng biển, quản lý tàu hàng neo đậu an toàn trong quá trình trú bão.

Các địa phương sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao; tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là những nơi bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình như đường giao thông, khu dân cư làm cản trở hoặc ách tắc dòng chảy; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại; hoàn thành trước ngày 4/11./.

Bão Kalmaegi đổi hướng và có khả năng mạnh lên Đến 7 giờ ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.