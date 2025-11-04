Đà Nẵng dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thành phố Đà Nẵng đang dồn lực khắc phục hậu quả nặng nề của hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua, đồng thời gấp rút chuẩn bị phương án ứng phó với bão Kalmaegi được dự báo đang tiến vào Biển Đông.

Dồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, từ cuối tháng 10 đến nay, Đà Nẵng đã hứng chịu hai đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Tổng lượng mưa tại nhiều nơi vượt 1.000mm, có điểm lên đến hơn 1.500mm. Lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn vượt mức báo động III, khiến nhiều khu dân cư vùng hạ du bị cô lập.

Tính đến 15 giờ ngày 3-11, thiên tai đã làm 14 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Thiệt hại về nhà cửa và tài sản cũng rất lớn: 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng. Hàng nghìn héc ta hoa màu, thủy sản và vật nuôi bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 837 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã liên tục ban hành công điện khẩn, kích hoạt phương án ứng phó “4 tại chỗ.”

Hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, công an, dân quân cùng gần 150 phương tiện đã được huy động để hỗ trợ người dân. Gần 16.000 nhân khẩu (4.835 hộ) đã được di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng đã cơ động vào vùng sạt lở, tiếp tế lương thực, nước uống cho hơn 2.700 người dân bị cô lập tại Trà Leng, Cẩm Lệ, Điện Bàn...

Nhiều tuyến đường, cầu cống, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng đang được khẩn trương khắc phục. Thành phố Đà Nẵng đang tập trung phục hồi hạ tầng thiết yếu, đảm bảo điện, nước, viễn thông, giao thông và dịch vụ y tế. Chính quyền và lực lượng chức năng cũng khẩn trương hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam, trong đợt mưa lũ vừa qua, hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố bị thiệt hại nặng nề. Hiện toàn thành phố có 7 tuyến quốc lộ và 20 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông. Thiệt hại hạ tầng giao thông ước tính khoảng 190 tỷ đồng.

"Hiện, Sở đã chủ động tham mưu ban hành quyết định tình huống khẩn cấp đối với các công trình giao thông ngay khi mưa lũ bắt đầu. Sở đang khẩn trương khơi thông các tuyến trọng điểm và đã được cấp tạm 6,6 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp giao thông,” Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

Ông Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã miền núi Tây Giang cho biết, đợt mưa lũ vừa qua kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm đã gây sạt lở nghiêm trọng, phá hủy hạ tầng giao thông, điện và viễn thông, khiến nhiều khu vực miền núi bị cô lập. Để ứng phó cơn bão tiếp theo, địa phương kiến nghị thành phố khẩn trương hỗ trợ thông tuyến giao thông để tiếp ứng xăng dầu, lương thực.

Tây Giang cũng đề xuất được sử dụng các trụ sở cơ quan trung ương bỏ trống làm nơi sơ tán dân tạm thời, đồng thời mong được cho phép xây dựng kho dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ khu vực miền núi phía Tây thành phố.

Theo đại diện xã Trà Leng, sau nhiều ngày mưa lớn, xã bị thiệt hại nặng với 65 ngôi nhà hư hỏng, trong đó 15 nhà sập hoàn toàn; hai thôn vẫn đang bị cô lập. Trà Leng kiến nghị được trang bị phương tiện đường thủy chuyên dụng để ứng cứu khi đường bộ bị chia cắt, hỗ trợ máy phát điện.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 574 (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) hỗ trợ người dân xã Quế Phước (Đà Nẵng) khắc phục hậu quả của mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc họp với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào chiều tối ngày 3/11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đánh giá cao, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện kịp thời, thống nhất; lực lượng thường trực phòng, chống thiên tai được kích hoạt nhanh, huy động đồng bộ từ cấp thành phố đến xã, phường. Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ được bố trí sẵn sàng, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thành phố-xã, phường) đã phát huy rõ hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Sự phân cấp, ủy quyền rõ ràng giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với Ủy ban nhân dân các xã, phường tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp huy động hiệu quả lực lượng, phương tiện, hậu cần.

Để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và cuộc sống người dân, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ. Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; hỗ trợ người dân bị mất nhà, sập nhà, bị ảnh hưởng nặng bằng chỗ ở tạm thời, lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu; tổ chức vệ sinh môi trường, khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Bên cạnh đó, tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu và bảo đảm dịch vụ sinh hoạt khẩn trương khắc phục đường giao thông bị sạt lở, cầu bị hư; thông suốt các tuyến huyết mạch. Khôi phục cấp điện, cấp nước, viễn thông, đảm bảo người dân có sinh hoạt và thông tin liên lạc bình thường. Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng nặng.

Để khôi phục sản xuất, kinh doanh và đời sống, thành phố Đà Nẵng tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất nông-lâm-thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng; đảm bảo thị trường hàng hóa, kiểm soát giá cả, không để thiếu hàng, đầu cơ. Huy động các nguồn lực: Ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách, nguồn hỗ trợ Trung ương và quốc tế để phục hồi mạnh mẽ. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã quyết định chi 210 tỷ đồng cho các xã, phường khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động ứng phó bão

Tại cuộc họp với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào chiều tối ngày 3/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, mặc dù Đà Nẵng không phải tâm bão nhưng hoàn lưu của bão số 12 đã gây mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Theo dự báo, hoàn lưu bão Kalmaegi đang tiến gần và có thể gây mưa lớn trong những ngày tới, trong khi đất đã no nước, nguy cơ sạt lở và ngập sâu rất cao.

Hướng di chuyển của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là , vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão mới. Đề nghị các địa phương đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men cho người dân vùng ngập sâu, cô lập. Cần rà soát, dự trữ nguồn gạo, hàng hóa thiết yếu và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Ngành y tế và lực lượng cứu hộ phải tăng cường phương tiện, nhân lực để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, chăm sóc y tế trong vùng ngập, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu các ngành chức năng bảo đảm thông tin thông suốt, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cô lập. Rà soát, hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho người dân vùng bị sạt lở, lũ quét, lũ ống. Xây dựng phương án di dời, bố trí dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao.

Đối với vấn đề nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin giả, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các ngành, địa phương lên phương án chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và đẩy nhanh khắc phục hậu quả bão số 12. Các địa phương cần chủ động phương án di dời dân ở khu vực sạt lở, ven sông, vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra bị động như trong bão trước. Các đơn vị chức năng, nhà máy thủy điện chủ động xả lũ sớm để giảm áp lực hồ chứa, tránh tình trạng xả gấp khi mưa to gây nguy hiểm cho hạ du. Thành phố sẽ sớm bổ sung trang thiết bị phục vụ cứu hộ như thuyền, máy phát điện, điện thoại vệ tinh, ưu tiên các phương tiện gọn, cơ động.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, để tăng cường năng lực ứng phó và phòng ngừa lâu dài thành phố Đà Nẵng sẽ rà soát rà soát khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt; xây dựng phương án di dân, tái định cư phù hợp; nâng cao năng lực của lực lượng tại chỗ, phương tiện, công nghệ cảnh báo sớm thiên tai.

Thành phố cũng sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, xử lý các công trình bị sạt lở, hư hại , đồng thời kiến nghị hỗ trợ kinh phí di dời, tái định cư các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông miền núi, kè biển, hướng đến mục tiêu “thích ứng an toàn với thiên tai”./.

