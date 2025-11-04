Xã hội
Đà Nẵng: Quân đội giúp khắc phục bờ kè biển An Bàng bị sạt lở

Trong thời tiết mưa gió, các cán bộ, chiến sỹ vẫn nỗ lực gia cố, vận chuyển vật liệu, dựng lại hệ thống kè chắn sóng góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản ven biển.

Sáng 4/11, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) đang có mặt tại biển An Bàng, để khắc phục bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 12 kết hợp không khí lạnh, gây mưa lớn, lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng những ngày qua.

Trong thời tiết mưa gió, các cán bộ, chiến sỹ vẫn nỗ lực gia cố, vận chuyển vật liệu, dựng lại hệ thống kè chắn sóng, với tinh thần “Ở đâu Nhân dân cần, bộ đội có mặt," góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản ven biển./.

