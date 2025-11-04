Cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế hư hỏng nặng

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 từ ngày 22/10 đến ngày 24/10 và đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến ngày 2/11/2025, đã làm hư hỏng cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (cầu Km396+050/đường Hồ Chí Minh nhánh Tây), thành phố Huế.

Đối với công tác khắc phục hư hỏng cầu Km396+050, Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để Cục Đường bộ Việt Nam quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024), làm căn cứ để Khu Quản lý đường bộ II triển khai các bước tiếp theo để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại, trụ T1 bị chuyển vị nghiêng xuống phía hạ lưu (trái tuyến) theo phương ngang khoảng 70cm và theo phương thẳng đứng khoảng 80 cm, gây mất ổn định công trình cầu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân nhận định ban đầu được chỉ ra do ảnh hưởng của cơn bão số 12 từ ngày 22/10 đến ngày 24/10 và các đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến ngày 02/11/2025, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế có mưa lớn.

Lượng mưa trong 1 ngày có nơi lên đến 1.739mm, đây là lượng mưa trong 1 ngày cao nhất lịch sử Việt Nam và đứng thứ 2 thế giới. Điều này đã làm sườn núi bên trái tuyến (phía thượng lưu cầu) xuất hiện cung sụt lớn, trượt về phía cầu gây ra chuyển vị, hư hỏng trụ T1 cầu.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế gây tắc giao thông hoàn toàn đoạn Km366+150 - Km412+500 (với hàng chục vị trí tắc đường), Khu Quản lý đường bộ II đã huy động nhân lực chốt trực, điều tiết giao thông, rào chắn, báo hiệu, cảnh báo nguy hiểm; đồng thời, hót dọn bùn, đất, đá sạt lở mái taluy dương trôi tràn mặt đường, lấp rãnh, cống, v.v… để bảo đảm giao thông.

Do tuyến đường độc đạo, không có các tuyến đường ngang kết nối để đi lên các vị trí ách tắc, mặt khác, phía thành phố Đà Nẵng, đường Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn bị tê liệt, thời tiết vẫn tiếp tục có mưa lớn theo từng đợt nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, các đơn vị thi công đã huy động tổng lực máy móc thi công từ 2 phía (phía A Lưới và phía Đà Nẵng) để thông tuyến và đã khắc phục thông tuyến qua vị trí Km372+500 (đến hết khu vực có dân cư sinh sống).

Hai đầu các vị trí tắc đường trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Huế đã được Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và các lực lượng chức năng tổ chức trực gác, phân luồng giao thông.

Đến ngày 3/11/2025, Khu Quản lý đường bộ II đã thông tuyến đến gần vị trí cầu Km396+050 và đã tiến hành cắm biển cấm người và phương tiện qua lại cầu, đồng thời, đã và đang triển khai công tác làm đường tạm phía phải tuyến để đảm bảo giao thông, phục vụ thông tuyến cùng thời điểm với các vị trí tắc đường khác trên tuyến./.

Ảnh hưởng bão Kalmaegi: Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn Sáng 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines... Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.