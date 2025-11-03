Đà Nẵng: Mưa lớn gây ngập, ách tắc giao thông, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng đang diễn biến hết sức phức tạp khi các sự cố sạt lở đất đá và ngập úng nghiêm trọng liên tục xảy ra trong đêm 2/11 và rạng sáng 3/11.

Mưa lớn, kéo dài nhiều ngày qua, đã đẩy các khu vực miền núi và trũng thấp của thành phố vào tình trạng báo động đỏ. Nguy cơ lũ chồng lũ đang hiện hữu.

Liên tiếp sạt lở

Các vụ sạt lở đất đá đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cả người và tài sản tại nhiều xã, phường. Sáng 3/11, tại xã Thượng Đức xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại thôn Thái Chấn Sơn.

Vụ việc đau lòng đã khiến ông N.Q.B (40 tuổi), trú thôn Trúc Hà, bị đất đá vùi lấp và tử vong. Lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Khoảng 12 giờ đêm 2/11 rạng sáng 3/11, tại tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 2, xã Thạnh Mỹ cũng đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân sinh sống gần chân đồi.

Sáng 3/11, tại thôn Đồng Râm (xã Thạnh Mỹ), sạt lở tiếp tục xảy ra, đất đá tràn vào nhiều nhà dân. Ngay trong đêm, chính quyền xã Thạnh Mỹ và lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Thạnh Mỹ đã có mặt tại hiện trường để tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản khỏi khu vực sạt lở.

Trước đó, lúc 14h ngày 2/11 tại thôn 4, xã Phước Thành, sạt lở đã khiến 6 ngôi nhà của người dân bị vùi lấp hoàn toàn. Trước đó, tại thôn A Teép, xã A Vương, mưa lớn cũng gây sạt lở làm hư hỏng nhiều ngôi nhà.

Đáng chú ý, tại xã A Vương, nhờ việc sớm phát hiện vệt nứt dài trên sườn núi từ ngày 29/10 và chủ động di dời, toàn bộ người dân đã thoát khỏi nguy hiểm, không gây thiệt hại về người.

Sáng 3/11, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đã nhanh chóng có mặt tại Tổ 68, phường Hòa Khánh Bắc (đường Mẹ Suốt) để tổ chức di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, cõng người già, trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng thời điểm đêm 2/11 rạng sáng 3/11, tại phường Hòa Khánh, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hải Vân đã huy động xuồng cứu hộ, áo phao, khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản khỏi vùng ngập lụt, đồng thời gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại.

Mệt mỏi vì lũ chồng lũ

Nước trên sông Vĩnh Điện(một nhánh của sông Thu Bồn) dâng cao ngập vào nhà dân, phường An Thắng. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cùng với thủy điện điều tiết nước đã làm nhiều vùng trũng thấp, ven sông ở Đà Nẵng như: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng...đã bắt đầu ngập.

Tại khối phố Bàn An Đông, phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng, nỗi mệt mỏi đã hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của cô Trần Thị Hoa. Vừa trải qua một tuần "chạy lũ lịch sử", dồn hết sức lực để dọn dẹp lớp bùn non, phơi phóng đồ đạc, cô tưởng chừng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nước vừa rút, nhà cửa vừa khô ráo, thì ngay lập tức, trời đất lại đổ mưa lớn, kéo theo cảnh báo chạy lũ lụt lần hai. "Dọn nhà còn chưa xong lại phải kê đồ, dọn bùn chưa hết lại phải chống nước, mất mát chưa kịp thống kê lại phải đối diện với thiệt hại mới" cô Hoa mệt mỏi chia sẻ.

Cách nhà cô Hoa không xa, ông Nguyễn Văn Kiệt, cũng đang tất tả chạy lụt lần hai, không khỏi thở dài ngao ngán khi chứng kiến nước lũ lại bắt đầu đổ về. Nhắc lại đợt lũ trước, ông Kiệt bần thần: "Lần đó nước lên quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã ngập hết sàn nhà, gia đình tôi hoàn toàn không kịp trở tay để kê dọn tài sản lên cao. Hậu quả là tivi, tủ lạnh, rồi biết bao nhiêu đồ đạc, máy móc bị hư hỏng, thiệt hại quá lớn."

Rút kinh nghiệm từ lần trước, đợt lũ này, mặc dù hết sức mệt mỏi, nhưng cả gia đình ông Kiệt đang dồn hết sức lực để tập trung kê cao tối đa mọi tài sản có giá trị.

Ông Kiệt chia sẻ sự kiệt sức: "Cả tuần vừa rồi nhà cửa đã ngâm trong nước, người lúc nào cũng ẩm ướt, mệt lắm chứ, nhưng không làm thì không được. Giờ chỉ mong sao nước đừng lên quá nhanh nữa để nhà tôi có thể bảo toàn được đồ đạc."

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương cùng các đơn vị quân đội, biên phòng đã triển khai lực lượng "trực chiến" 24/24, khẩn trương thực hiện di dời, ứng cứu nhân dân.

Các khu vực sạt lở vẫn được chính quyền khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng trực theo dõi 24/24 giờ để phòng ngừa sạt lở mở rộng.

Theo thông báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ (bản tin lúc 9h00 ngày 3/11), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 07h/02/11 đến 07h/03/11 phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn như: Bà Nà 521.6mm, Nông Sơn 321.2mm, Kỳ Phú 354.0mm, Thăng Bình 389.0mm.

Người dân kê cao đồ đạc để “chạy” lụt lần hai. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Hiện, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Trong 06-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên báo động 3 (BĐ3) từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở các vùng thấp trũng do mưa cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn trên diện rộng.

Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng phương án di dời nếu xuất hiện nguy cơ sạt lở mới.

Mưa lớn gây ngập, ách tắc giao thông tại trung tâm thành phố Đà Nẵng

Lực lượng chức năng túc trực và căng dây cảnh báo khu vực ngập nước sâu tại đường Mẹ Suốt. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 2/11 đến sáng 3/11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ.

Tại các phường trung tâm như Thanh Khê, Hòa Cường và Cẩm Lệ, nhiều tuyến đường ngập từ 20-50 cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trên đường Âu Cơ (phường Liên Chiểu), nước dâng cao gần nửa mét, chảy xiết khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), hàng trăm hộ dân phải di chuyển tài sản, phương tiện ra khỏi vùng ngập sâu trên nửa mét. Nhiều đồ dùng, thiết bị không kịp di chuyển bị ngấm nước do mực nước dâng nhanh.

Các tuyến đường lớn như Nguyễn Hữu Thọ, Núi Thành, Trưng Nữ Vương và 2/9 cũng bị ngập cục bộ, nhiều người dân phải quay đầu tìm lối đi khác.

Theo ghi nhận của người dân, nước dâng nhanh tại các khu vực trũng thấp. Một số hộ dân cho biết đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản lên tầng gác để phòng ngập.

Ông Lê Văn Châu ở khu vực đường Mẹ Suốt cho biết, nước ngập nhanh từ 6 giờ sáng, chỉ khoảng chưa đến 1 giờ đồng hồ đã ngập sâu đến hơn nửa mét. "Dù đã chủ động kê cao đồ đạc, tuy nhiên, nhiều đồ dùng, máy móc cũng bị ướt do nước dâng nhanh và ngập sâu hơn dự tính", ông Châu cho hay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ cho biết, ngay trong buổi sáng phường đã huy động lực lượng dân quân, công an, thanh niên đến hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập nước; đồng thời tổ chức triển khai các biện pháp giăng dây cảnh báo khu vực ngập, khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với những diễn biến tiếp theo.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, hôm nay 3/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và sẽ ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng. Từ đêm ngày 3 đến hết đêm 4/11 tại các xã, phường khu vực phía bắc thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-280mm, có nơi trên 350mm; khu vực phía nam có nơi trên 400mm.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới Báo động 3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức Báo động 2 đến trên Báo động 2./.

Đà Nẵng: Nước lũ dâng cao trở lại, nhiều nơi bị cắt điện để đảm bảo an toàn Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng tạm ngừng cấp điện cho khách hàng các khu vực trong vùng ngập lũ từ sáng nay 3/11.