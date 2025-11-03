Đà Nẵng: Nước lũ dâng cao trở lại, nhiều nơi bị cắt điện để đảm bảo an toàn

Từ đêm 2/11 đến rạng sáng 3/11, nhiều địa phương từ vùng đồng bằng đến miền núi phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, khiến mực nước các con sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ lên nhanh, gây ngập trở lại ở nhiều nơi, nhất là các vùng trũng thấp.

Hiện tại, nhiều khu vực dân cư thuộc các xã Thăng Bình, Đại Lộc, Vu Gia, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An đã bị ngập trở lại, khiến việc sử dụng điện có nguy cơ mất an toàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng tạm ngừng cấp điện cho khách hàng các khu vực trong vùng ngập lũ nói trên từ sáng nay 3/11.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, đến 9g ngày 03/11/2025, tổng số khách hàng đang ngừng cấp điện do nước dâng cao là 72.677 khách hàng, chiếm tỷ lệ 8,3% tổng số khách hàng trong toàn thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhanh chóng cấp lại điện an toàn cho người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã huy động gần 1000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề và sử dụng toàn bộ phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng, phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng tiếp cận và xử lý những thiệt hại trên lưới điện đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi cung cấp điện trở lại cho người dân. Đặc biệt là khôi phục kịp thời sự cố ngã trụ trên đường dây 110KV, cung cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng ở khu vực huyện Phước Sơn (cũ).

Nhờ vậy đến tối 2/11, thành phố Đà Nẵng chỉ còn 3.892 khách hàng chủ yếu tại những vùng bị chia cắt và ngập nước khó khăn tiếp cận gồm các xã Trà Giáp, Nam Trà My, Hùng Sơn, A Vương, Tây Giang, Hà Nha, Nông Sơn… chưa khôi phục cấp điện, chiếm 0,4% tổng số khách hàng.

Trong sáng 3/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã ủng hộ thành phố Đà Nẵng 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh đã tiếp nhận và bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Tập đoàn THACO. Ông khẳng định, đây là nguồn động viên quý báu, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp cùng chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua đã làm 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích; nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng giao thông, dân sinh, trường học và cơ sở y tế bị hư hại nặng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 837 tỷ đồng.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng đã chi 210 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.

Nguồn kinh phí này được ưu tiên sử dụng để sớm ổn định đời sống, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân, “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.” Thành phố cũng tập trung sửa chữa các công trình giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục... nhằm nhanh chóng khôi phục các hoạt động bình thường.

Bên cạnh nguồn ngân sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để kịp thời giúp đỡ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn THACO, cùng với quyết tâm của chính quyền thành phố là nguồn lực quan trọng giúp Đà Nẵng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và xây dựng đô thị an toàn, thích ứng với thiên tai trong thời gian tới./.

