Đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết liệt, với mục tiêu lọt vào chung kết và giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã hội quân trở lại, bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, toàn đội bước vào buổi tập đầu tiên tại Nhà thi đấu Futsal Thái Sơn Nam, phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngay trong ngày đầu tiên, đội đã tiến hành bầu ban cán sự mới. Thủ môn Đinh Nguyễn Ngọc Linh, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có nhiều năm thi đấu quốc tế, được tín nhiệm trao băng đội trưởng.

Hai đội phó là Biện Thị Hằng và Lê Thị Thanh Ngân, những gương mặt trẻ đang thể hiện phong độ ổn định.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính gắn kết và tinh thần kỷ luật trong nội bộ đội tuyển trước thềm giải đấu lớn.

Danh sách tập trung lần này vẫn giữ nguyên nòng cốt từng góp mặt tại vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025, đồng thời bổ sung một số tân binh triển vọng như Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất) và Nguyễn Phương Anh (Sở Văn hóa và Thông tin Ninh Bình)./.