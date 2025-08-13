Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025

Tối 12/8, trận chung kết giữa hai đội Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Sơn Bắc trong khuôn khổ Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 đã diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới).

Kết thúc trận đấu, đội Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi vượt qua Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số chung cuộc 3-0.

Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng giàu kinh nghiệm. Đội dẫn đầu bảng A với thành tích bất bại sau vòng bảng (2 thắng, 1 hòa). Ở trận bán kết, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh, toàn đội đã thi đấu chủ động, tận dụng lợi thế nhiều tuyển thủ quốc gia để đánh bại Sahako với tỷ số 4-1, tiến thẳng vào trận chung kết.

Trong khi đó, Thái Sơn Bắc đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia, đội đã từng đánh bại Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số khó tin 10-1 trong trận chung kết Cúp quốc gia năm 2024.

Quá trình tiến tới trận chung kết năm nay của Thái Sơn Bắc cũng không kém phần ấn tượng khi toàn thắng ở vòng bảng và đã có trận đấu kịch tích trước Hà Nội ở trận bán kết, từ dẫn trước đối thủ 2-0 rồi bị gỡ hoà 2-2.

Với tư cách là đương kim vô địch, đội đã thể hiện tốt hơn bản lĩnh và khả năng xoay chuyển thế trận khi liên tiếp có thêm 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-2 trước đội Hà Nội.

Trận chung kết giữa Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Sơn Bắc là màn tái đấu đầy căng thẳng giữa hai đội bóng mạnh và giàu truyền thống. Một bên là khát khao khẳng định lại vị thế, một bên là quyết tâm bảo vệ thành quả đã đạt được.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều thi đấu với quyết tâm cao nhất. Chỉ sau 2 phút thi đấu, Thái Sơn Bắc là đội có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ Từ Minh Quang, đẩy trận đấu trở nên kịch tính và tưng bừng hơn.

Khoảng thời gian sau đó, cả hai đội đều có những đường chuyền, màn tấn công ăn miếng trả miếng về phía khung thành của đối phương, nhưng vẫn không thể có thêm bàn thắng cho đội nào trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Bước vào hiệp 2, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh là đội chủ động cầm bóng và chơi tấn công nhiều hơn. Phút thứ 32, biến cố xảy ra với Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khi cầu thủ số 13, Nhan Gia Hưng phạm lỗi với Hoàng Sỹ Linh và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng tốt cơ hội thi đấu hơn người trong 2 phút, Thái Sơn Bắc đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do Nguyễn Văn Tuấn lập công.

Những phút cuối của trận đấu, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chơi power-play, toàn đội đẩy đội hình lên tấn công cao hơn. Trong một pha phối hợp đá phạt của Thái Sơn Nam trước khung thành của Thái Sơn Bắc, Châu Đoàn Phát đã sút bóng về phía khung thành và để thủ môn Phạm Văn Tú bắt được bóng.

Tận dụng nhanh cơ hội các cầu thủ Thái Sơn Nam chưa thể rút về sân nhà, Văn Tú đã sút bóng về phía khung thành bỏ trống của Thái Sơn Nam và thành công ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng 3-0 trước Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công chức vô địch Giải Futsal Cúp quốc gia 2025. Ngoài ra, đội còn nhận thêm giải Thủ môn xuất sắc nhất dành cho Phạm Văn Tú và Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Nguyễn Đa Hải.

Trước đó, tại lượt trận tranh Hạng 3, đội Sahako đã vượt qua đội Hà Nội sau những loạt sút luân lưu với kết quả chung cuộc 4-2./.

