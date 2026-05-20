Triển lãm ảnh đặc biệt “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại, cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan”

Triển lãm đặc biệt “Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại, cầu nối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan” được tổ chức tại Nakhon Phanom – một trong những “địa chỉ đỏ” trong hành trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ với bí danh Thầu Chín cách đây gần một thế kỷ.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khòn Kèn, Thái Lan – ông Đinh Hoàng Linh – chủ trì lễ khai mạc triển lãm ảnh đặc biệt diễn ra từ ngày 19/5. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và hướng tới mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976-2026).

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động nhấn mạnh: “Tại Nakhon Phanom, một trong những địa chỉ đỏ trong hành trình năm xưa của Bác, tôi vô cùng xúc động, vinh dự phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh ‘Hồ Chí Minh – Biểu tượng của thời đại, cầu nối hữu nghị Việt Nam – Thái Lan’.”

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khòn Kèn, Thái Lan – ông Đinh Hoàng Linh phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông cũng khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời vì tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng các dân tộc vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, công bằng, phát triển. Bằng trí tuệ, tài năng, tư tưởng, đạo đức và lòng yêu thương con người vô hạn, Người đã trở thành một trong những vĩ nhân làm nên lịch sử nhân loại, là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của thế kỷ XX.”

Trong suốt 30 năm hoạt động bí mật ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929. Tuy thời gian không dài, Người đã để lại những kỷ niệm đẹp đẽ, được kiều bào và nhân dân Thái Lan ghi nhớ với lòng tôn kính và quý trọng sâu sắc. Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: “Người đã gieo những hạt mầm nghĩa tình ban đầu, xây đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Thái Lan ngày nay đơm hoa kết trái, xanh tươi, vững bền.”

Triển lãm được tổ chức tại Nakhon Phanom – một trong những “địa chỉ đỏ” trong hành trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm lần này không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn trở thành một sinh hoạt văn hóa quan trọng, có ý nghĩa tinh thần sâu sắc trong cộng đồng người Việt và nhân dân Thái Lan. Đặc biệt, sự kiện còn gửi gắm thông điệp kế thừa và phát huy các giá trị cao đẹp của Người về hòa bình, hữu nghị và hợp tác, nối liền quan hệ hai nước trong dịp kỷ niệm 50 năm ngoại giao.

Phát biểu trước các đại biểu, bao gồm Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Huyện trưởng huyện Muang Nakhon Somsack Bunchăn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cùng đông đảo bà con kiều bào và bạn bè Thái Lan, Tổng Lãnh sự khẳng định: “Việc tiếp tục tăng cường giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là mạch nguồn xuyên suốt, trọng tâm công tác hàng đầu nhằm thể hiện tình cảm tôn kính, tri ân; đồng thời khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.”

Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chính quyền tỉnh Nakhon Phanom, huyện Muang Nakhon, xã Nong Yat, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Hội Thái – Việt và Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom đã phối hợp tổ chức thành công triển lãm.

TLS Đinh Hoàng Linh, phu nhân và tập thể cán bộ nhân viên TLSQ Việt Nam tại Khỏn Kèn, và Chủ tịch Tổng hội Hồ Văn Lâm, phu nhân và Ban chấp hành Tổng hội dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/5 tại Nakhon Phanom, Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể đại biểu, kiều bào và bạn bè Thái Lan, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng triển lãm và các hoạt động kèm theo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Triển lãm diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và kiều bào, qua đó khẳng định tình cảm bền chặt, sự tôn kính của người dân Thái Lan và cộng đồng người Việt nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, biểu tượng của thời đại và là cầu nối hữu nghị Việt Nam – Thái Lan./.