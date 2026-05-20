Cứu sống bé trai viêm phổi nặng do đồng nhiễm 5 tác nhân

Ngày 20/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện đã điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi bị viêm phổi nặng kèm suy hô hấp do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh hô hấp, trong đó có hai loại virus hiếm gặp, khiến tình trạng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh nhi là bé L.Đ.Đ.K, 29 tháng tuổi, trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ được mẹ đưa đi bơi và có biểu hiện sặc nước trong quá trình bơi.

Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng ho húng hắng, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm, kèm khò khè, chảy mũi trong, quấy khóc và ăn uống kém.

Gia đình đã tự cho trẻ sử dụng kháng sinh Augmentin cùng thuốc chống viêm không rõ loại trong 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện. Đến đêm 24/4, trẻ xuất hiện khò khè nhiều, khó thở, thở nhanh và sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt nên được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng và được hỗ trợ thở oxy, dùng kháng sinh kết hợp khí dung. Tuy nhiên, do tình trạng hô hấp diễn biến nặng, trẻ nhanh chóng được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ xác định bệnh nhi bị suy hô hấp độ III do viêm phổi nặng và lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm và theo dõi huyết áp động mạch liên tục bằng monitoring.

Thông qua kỹ thuật PCR đa mồi hô hấp, các bác sỹ nhanh chóng xác định trẻ đồng nhiễm 5 tác nhân gây bệnh gồm Mycoplasma Pneumoniae, Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae (phế cầu) cùng hai loại virus ít gặp trong các ca viêm phổi nặng là Bocavirus và Human Rhinovirus.

Từ kết quả xét nghiệm, êkíp điều trị đã kịp thời điều chỉnh phác đồ bằng kháng sinh phù hợp kết hợp các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy xâm nhập, vật lý trị liệu hô hấp và chăm sóc dinh dưỡng hồi sức.

Bác sỹ nội trú Nguyễn Võ Lộc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết việc đồng nhiễm nhiều căn nguyên cùng lúc khiến triệu chứng lâm sàng trở nên nặng nề, tổn thương phổi phức tạp và nguy cơ suy hô hấp tiến triển rất nhanh. Nếu không được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp tổn thương nghiêm trọng ở nhiều cơ quan khác.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, bệnh nhi được rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, thuốc long đờm kết hợp vỗ rung hỗ trợ hô hấp. Sau khoảng một tuần điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, tự thở tốt, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.

Các bác sỹ khuyến cáo, khi trẻ có các biểu hiện bệnh lý hô hấp như ho, khò khè, khó thở, đặc biệt là các dấu hiệu thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái, bỏ ăn hoặc li bì, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Việc tự ý sử dụng thuốc, nhất là kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sỹ có thể làm chậm quá trình điều trị và khiến bệnh diễn biến nặng hơn./.

