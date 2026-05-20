Lan tỏa những thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong 30 năm qua khi từng bước làm chủ những kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới.

Ngày 20/5, Bộ Y tế tổ chức Chương trình "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi". Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình và trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.

Những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ câu chuyện xúc động về một nữ du khách người Anh không may gặp tai nạn giao thông tại Hà Giang vào đầu tháng 4 vừa qua. Dù các bác sỹ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể nhưng điều kỳ diệu đã không đến với cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình cô gái đã đưa ra quyết định khiến hàng triệu người xúc động: Hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

Đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của các thầy thuốc Việt Nam, cùng sự hy sinh thầm lặng và vô cùng cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ.

Từ quyết định ấy, bốn người Việt Nam đã được trao lại cơ hội sống và thắp sáng đôi mắt khiếm thị. Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, câu chuyện xúc động ấy cùng với hàng vạn gia đình Việt Nam âm thầm hiến mô, hiến tạng suốt nhiều năm qua đã viết nên những câu chuyện đẹp đẽ về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào giữa đời thường.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính những nghĩa cử ấy đã hun đúc và làm sáng đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua khi từng bước làm chủ những kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ hầu hết kỹ thuật ghép tạng như ghép tim, gan, phổi, tụy…, thực hiện thành công gần 11.000 ca ghép tạng và cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội.

"Đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của các thầy thuốc Việt Nam, cùng sự hy sinh thầm lặng và vô cùng cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ. Chính họ đã viết tiếp phép mầu của sự sống bằng lòng nhân ái và bằng tình yêu thương con người," Phó Thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế.

Hiện vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. Có những em nhỏ đang mong một trái tim khỏe mạnh để được học hành, được lớn lên cùng gia đình, được vui vầy với bạn bè. Có những người cha, người mẹ trẻ và rất nhiều người nữa chỉ mong có thêm thời gian để sống với gia đình.

Gia đình người hiến tạng như những người thân thiết của ngành y tế

Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày 13/8 hàng năm là Ngày Hiến tạng Thế giới. Các quốc gia khác trên thế giới cũng đã thiết lập Ngày Hiến tạng hằng năm như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc …

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và ghi nhận những tấm lòng đầy tính nhân ái đó, Bộ Y tế lấy ngày 20/5 hàng năm làm “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng” để tri ân người hiến, gia đình người hiến đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời – đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác, khơi dậy tinh thần sẻ chia. Đó là những quyết định không dễ dàng, nhưng lại mang giá trị nhân văn vô cùng to lớn, giúp nhiều cuộc đời được hồi sinh.

Phút tưởng niệm và tri ân những gia đình hiến tặng mô tạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành Y tế Việt Nam tự hào vì đã làm chủ được những kỹ thuật ghép tạng khó nhất, phức tạp nhất. Ngành Y tế Việt Nam đã có nhiều nỗ lực quan trọng để phát triển lĩnh vực ghép tạng, thể hiện trên nhiều mặt như làm chủ kỹ thuật cao, mở rộng mạng lưới hiến ghép tạng, vận động người dân hiến tạng.

Về phát triển kỹ thuật, Việt Nam đã từng bước làm chủ các kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Kể từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công năm 1992, đến nay nhiều kỹ thuật khó như ghép tạng từ người cho chết não, ghép đa tạng, ghép tim-gan đồng thời… cũng đã được triển khai thành công. Hiện nay, trình độ ghép tạng của Việt Nam tự hào được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Tính đến năm 2025 cả nước có 10.878 ca ghép, trong đó năm 2024 ghép được 1212 ca, năm 2025 ghép 1368 ca, đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng.

Ngành Y tế cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện lớn trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 bệnh viện có giấy phép hoạt động ghép.

Bên cạnh phát triển kỹ thuật, công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng được đẩy mạnh. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông nên số lượng người chết não có sự thay đổi, năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca hiến, đầu năm 2026 đến nay trên cả nước có 25 ca chết não hiến tạng.

Nếu trước đây nhiều người còn e ngại hoặc chưa hiểu đúng về hiến tạng sau khi qua đời thì hiện nay ngày càng có nhiều người xem đây là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp, giúp “cho đi để sự sống được tiếp nối”. Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau chết não ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho hay, mỗi năm, có không ít người đã ra đi mãi mãi khi tâm nguyện được sống vẫn chưa thể thực hiện vì nguồn tạng hiến còn quá khan hiếm. Sự thiếu hụt này không chỉ là một bài toán chuyên môn, mà còn là nỗi trăn trở về y đức.

Để phong trào hiến mô, hiến tạng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả nhất.

Đồng thời, các cơ quan truyền thông cần đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô, tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.

Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau chết não ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng để hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa này.

"Tôi tha thiết kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng," Phó Thủ tướng bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay để thực hiện các mục tiêu, ngành Y tế cam kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Chính phủ như: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân…

Ngành Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe, tôn vinh người hiến tạng và gia đình người hiến. Chúng tôi coi các gia đình người hiến tạng như những người thân thiết của ngành, luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ tốt nhất.

Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 cũng là dịp để tri ân các y bác sỹ, cán bộ điều phối, các tình nguyện viên và các tổ chức đã cống hiến cho sự phát triển của hoạt động hiến, ghép mô, tạng. Tạo động lực cho cán bộ, nhân viên y tế và hệ thống điều phối tạng. Thúc đẩy chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Từ đó, giúp các hoạt động quản lý, điều phối, giám sát, đào tạo và xây dựng hệ thống pháp lý trong lĩnh vực hiến - ghép tạng sẽ có thêm cơ sở pháp lý để mở rộng và phát triển./.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần những giải pháp tổng thể để thúc đẩy hoạt động hiến, lấy, ghép mô tạng Việt Nam đã có nhiều kỹ thuật ghép tạng sánh vai với nhiều quốc gia tiên tiến về ghép tạng là điều tự hào. Những lĩnh vực ghép tạng khó nhất, Việt Nam đã làm được như ghép phổi, ghép khối tim-phổi.